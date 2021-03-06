İzmir'de kaldırımda bir kişinin cansız bedeni bulundu
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İzmir'de kaldırımda bir kişinin cansız bedeni bulundu

06.03.2021 09:56 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:01
İzmir'de kaldırımda bir kişinin cansız bedeni bulundu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kaldırımda hareketsiz yatan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kaldırımda hareketsiz yatan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek şahsın ölümü bile ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 08.30 sıralarında Şemikler Mahallesi 6312 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 50'li yaşlarda olduğu tahmin edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaldırımda bulunan erkek şahsın ölümünün şüpheli bulunması üzerine, Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Yapılan incelemede cesedin üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmadığı saptandı.

Hayatını kaybeden kimliği belirsiz kişinin cansız bedeninin, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken hayatını kaybeden kişinin kimliğini belirlemek için polis ekipleri çalışma yürütüyor. - İZMİR

İzmir'de kaldırımda bir kişinin cansız bedeni bulundu
İzmir'de kaldırımda bir kişinin cansız bedeni bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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