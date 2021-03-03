İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı
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İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı

03.03.2021 10:28 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:14

İzmir'de korona tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir gece kulübüne 'KADES' ihbarı üzerine polis tarafından baskın yapıldı. Gece kulübünde eğlence düzenlendiğini gören polis, 28 kişiye toplam 176 bin 400 lira para cezası kesti.

Konak ilçesinde, dün akşam saat 21.00 sıralarında Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) tarafından bir kadının gece kulübü içerisinde olduğu ve yardım istediğine yönelik polis ekiplerine ihbarda bulunması üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen gece kulübünün önüne gelerek çalışma başlattı.

KAPIYI AÇMADILAR

Ekiplerin tüm ısrarlarına rağmen kapıyı açmayan gece kulübü yetkilileri, kapının açılması için polis tarafından çağırılan itfaiye ekiplerinin olay yerine geldiğini fark edince kendi istekleri ile kapıyı açtı.

28 KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve araştırma ekiplerince, savcılık kararıyla gece kulübünün içerisine girilerek, içeride bulunan tüm müşterilerin kimlik kontrolleri gerçekleştirildi. Kimlik kontrollerinin ardından içeride bulunan 28 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan dolayı toplam 176 bin 400 lira para cezası kesildi. Ayrıca, karakola götürülen iş yeri sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, içeride bulunan müşterilerin bazılarının 'maske' takmış şekilde masalarda oturuyor olmaları ise gözlerden kaçmadı.

İhbarda bulunan kadına yardıma giden polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı
İhbarda bulunan kadına yardıma giden polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı
İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (5)
ALİ: buda denetlemelerin iyi yapılmadığına ihbar üzerine yapıldığının kanıtıdır denetlemeler iyi yapılsa ne vergi kaçakçılığı ne kaçak elektrik ne de gizli saklı işler yapılabilir
Cevap Yaz 2 16 Yayından Kaldır
HA HA: sadece yandaşlara torpil geçmese bile yeterli
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HE HE: Tamam devlet kapı kapı gezip ceza keser oldu
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