İzmir'de iş yerine giren cip hasara neden oldu
05.12.2020 06:55 | Son Güncelleme: 05.12.2020 06:58
İzmir'in Buca ilçesinde cipin girdiği iş yerinde hasar oluştu.
İzmir'in Buca ilçesinde cipin girdiği iş yerinde hasar oluştu.
Tülin K'nin kullandığı 59 AT 003 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cemil Şeboy Caddesi'nde, bir binanın giriş katındaki inşaat ofisine girdi.
Kazada sürücü yara almazken araç ve iş yerinde hasar oluştu.
Tülin K. ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan