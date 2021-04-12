İzmir'de ilçe belediyesinin yayımladığı dergideki makalede Türk büyüklerine hakaret edildiği iddiası
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İzmir'de ilçe belediyesinin yayımladığı dergideki makalede Türk büyüklerine hakaret edildiği iddiası

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Çelebi - Haberler | Politika
İzmir'de ilçe belediyesinin yayımladığı dergideki makalede Türk büyüklerine hakaret edildiği iddiası

İzmir'in Selçuk ilçesinde AK Parti ve MHP ilçe başkanlıkları ile bazı sivil toplum kuruluşları, ilçe belediyesi tarafından çıkarılan bir dergide yer alan makalede Aydınoğlu Beyi Hızır Bey'e hakaret edildiğini iddia ederek tepki açıklamaları yaptı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde AK Parti ve MHP ilçe başkanlıkları ile bazı sivil toplum kuruluşları, ilçe belediyesi tarafından çıkarılan bir dergide yer alan makalede Aydınoğlu Beyi Hızır Bey'e hakaret edildiğini iddia ederek tepki açıklamaları yaptı.

AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Selim Girbayanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada ilçe belediyesi tarafından aylık olarak yayımlanan "Efesli Leylek" isimli dergide Arsen Nişanyan ismiyle yer alan bir makalede 1339 yılında Efes Başpiskoposu olan Matthaios'un mektuplarına yer verildiğini belirtti.

Türk büyükleri için hakaret içeren ifadelerin yer aldığı mektupların belediyeye ait dergide yer bulmasının bir sorumsuzluk örneği olduğunu kaydeden Girbayanoğlu, şunları kaydetti:

"İmtiyaz sahipliğini Belediye Başkanı Sengel'in yaptığı dergideki makalede ilçemiz için 'talihsiz şehir' ifadesi, Selçuk'u kurtaran Hızır Bey için hakaret içeren ifadeler geçiyor. Bizlere bu cennet parçası vatanı bırakan Anadolu beylerine yapılan pervasız hakaretler kabul edilebilir değildir."

MHP İlçe Başkanı İbrahim Ali ise Türk büyükleri hakkındaki düşmanca açıklamaların bu dergide yer bulmasına anlam veremediklerini söyledi.

Ali, şunları söyledi:

"Selçuklu'nun tarihi mirasını kötüler nitelikte tohumlar ekmeye çalışan Nişanyan denen yazarı şiddetle kınıyorum. Hiç kimse ecdadımıza hakaret etme cüretine sahip değildir. Selçukluyuz, Osmanlıyız, Türk'üz, Türk milletiyiz. Bu böyle biline."

Ayasuluk Kazısı eski başkanı Dr. Mustafa Büyükkolancı da mektubu yazan kişinin o dönemin politik çekişmelerini yansıttığını belirterek, "Aydınoğlu Beyi Hızır Bey için söylenen veya yazılan bazı sözlerin böyle bir platformda yazıya dökülmesini doğru bulmuyorum" dedi.

Makaleyle ilgili eski Selçuk Belediye Başkanı Hüseyin Vefa Ülgür ile Selçuk Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Fahrettin Eren de tepki açıklaması yaptı.

Belediyeden açıklama yapıldı

Selçuk Belediyesinden yapılan açıklamada bahse konu yazının alanında uzman bir tarihçi tarafından kaleme alındığı ve tarihsel bir metnin orijinal çevrisinden ibaret olduğu belirtilerek, "Yazının içeriği ve kapsamı yazara aittir. Efesli Leylek dergisinde yayımlanan yazılar, Efes Selçuk Belediyesinin değer ve ilkelerini yansıtmamaktadır" denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Çelebi

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