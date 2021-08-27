Tesettür mayo ile havuza girmesi engellenen kadın suç duyurusunda bulundu

İzmir'in Dikili ilçesinde kiraladığı yazlık villanın havuzunu kullanmasının tesettür mayosu giydiği gerekçesiyle engellendiğini öne süren kadın, site yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kadının eşi, "Bu zamanda, 2021 Türkiye'sinde böyle sıkıntıların olması normal değil. Bizim bu sorunları aşmamız lazım. Bu zihniyet ve dar kalıplardan kurtulmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Dikili'de 10 Ağustos'ta yaşanan olayın ardından sivil toplum kuruluşlarıyla temasa geçen Tuğçe ve eşi Harun Çetin, Dikili Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak site yönetim kurulu üyeleri hakkında "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla şikayetçi oldu.

Gazetecilere açıklama yapan Harun Çetin, engellemeyle ilgili site yönetimiyle görüşmeye çalıştıklarını ancak "yönetim kurulu kararı olduğu" gerekçesiyle eşinin havuza girmesinin önlendiğini iddia etti.

"2021 TÜRKİYE'SİNDE BÖYLE SIKINTILARIN OLMASI NORMAL DEĞİL"

Siteden ayrılmak durumunda kaldıklarını, yaşadıkları olay karşısında nasıl hareket edeceklerine ilişkin baro ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüştüklerini anlatan Çetin, şöyle konuştu: "Bu sıkıntı sadece bizim sıkıntımız değil. Benzer sıkıntıları farklı noktalarda yaşayan bir sürü hanımefendi var. Bu zamanda, 2021 Türkiye'sinde böyle sıkıntıların olması normal değil. Bizim bu sorunları aşmamız lazım. Bu zihniyet ve dar kalıplardan kurtulmamız lazım. Hukuki süreci başlatacağımızı söylemiştik. Eşimle beraber başvurumuzu yaptık. İnşallah başka sıkıntılar yaşayan hanımefendiler için güzel bir örnek teşkil eder. Bu süreci hep beraber inşallah sonuçlandıracağız. İstediğimiz artık bu tip basit olayların ülke gündemine bir daha gelmeyecek şekilde sonuçlanması, bu ayrımcılığın ortadan kalkması."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Aydemir