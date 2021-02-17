İzmir'i fırtına vurdu: Evlerin çatısı uçtu, kafeler kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'i fırtına vurdu: Evlerin çatısı uçtu, kafeler kullanılamaz hale geldi

17.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:56
İzmir'i fırtına vurdu: Evlerin çatısı uçtu, kafeler kullanılamaz hale geldi

İZMİR'in Urla ilçesinde dün başlayan ve saatteki hızı 100 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle sahilde bulunan kafelerin masa ve sandalyeleri kullanılamaz hale geldi, evlerin çatıları uçtu, camlar patladı.

İZMİR'in Urla ilçesinde dün başlayan ve saatteki hızı 100 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle sahilde bulunan kafelerin masa ve sandalyeleri kullanılamaz hale geldi, evlerin çatıları uçtu, camlar patladı.

İzmir'de dün başlayan fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçlar devrildi, çok sayıda evin çatısı uçtu. Fırtınadan en çok etkilenen yer ise Urla ilçesi oldu. Saatte hızı yer yer 100 kilometreye kadar çıkan fırtınanın sahile taşıdığı dev dalgalar taşkınlara neden olurken işyerlerinde de maddi hasara yol açtı. Gece saatlerinde etkisini artıran fırtınadan dolayı  restoran ve kafeteryaların masalarıyla sandalyeleri kullanılamaz hale gelirken; 1 mekanın da camları patladı. Sabahın ilk ışıklarında fırtınanın neden olduğu zararı gören Urlalılar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cep telefonlarıyla yaşanan hasarı görüntülediler.

'CAMLAR GÜRÜLTÜYLE PATLADI'

Gece saatlerinde restoranın camının büyük bir gürültüyle patladığını söyleyen Hüsnü Seçkiner, "Şiddetli bir fırtına var. Teknelerimizi batmaması için bekledik. Fırtınada batan tekneler de oldu. Gece büyük bir gürültü koptu ve 1 restoran yıkıldı. Hava aydınlanınca  yaşananları yakından gördük ve üzücü bir manzarayla karşılaştık. Zaten pandemi sebebiyle kapalı restoranın fırtınada da yıkılması üzücü oldu. İzmirimiz bu sene nazara geldi. Sıra dışı iklimsel olayların küresel ısınmadan kaynaklandığını düşünüyorum " dedi.'DENİZİN TAŞTIĞINI GÖRDÜM'Urla sakinlerinden Rıfan Raufoğlu, 'fırtınada sanki deniz taştı' diyerek yaşananları anlattı: "Fırtına dün şiddetini artırdı. Zaten dışarı çıkılmaması yönünde de uyarılar yapılmıştı. Ekmek almak için mecburen sahile çıktığımda neredeyse denizin taştığını gördüm. Gece boyunca çatılar da uçtu."

Fırtınaya yürüyüş yaptığı sırada yakalanan Burak Tepeli, "'Kısa sürede geçer' diye düşündüm. Karantina Adası'na doğru yürümeye devam ettim. Ancak fırtına çok şiddetliydi ve şakası olmadığını düşünerek geri döndüm. Camlar patlayacak gibiydi ve korktuk. Sıkıntılı günler geçiriyoruz. Neyse ki can kaybı yok" diye konuştu.


İzmir'i fırtına vurdu: Evlerin çatısı uçtu, kafeler kullanılamaz hale geldi
İzmir'i fırtına vurdu: Evlerin çatısı uçtu, kafeler kullanılamaz hale geldi
İzmir'i fırtına vurdu: Evlerin çatısı uçtu, kafeler kullanılamaz hale geldi
İzmir'i fırtına vurdu: Evlerin çatısı uçtu, kafeler kullanılamaz hale geldi
İzmir'i fırtına vurdu: Evlerin çatısı uçtu, kafeler kullanılamaz hale geldi
İzmir'i fırtına vurdu: Evlerin çatısı uçtu, kafeler kullanılamaz hale geldi
İzmir'i fırtına vurdu: Evlerin çatısı uçtu, kafeler kullanılamaz hale geldi
İzmir'i fırtına vurdu: Evlerin çatısı uçtu, kafeler kullanılamaz hale geldi
İzmir'i fırtına vurdu: Evlerin çatısı uçtu, kafeler kullanılamaz hale geldi
İzmir'i fırtına vurdu: Evlerin çatısı uçtu, kafeler kullanılamaz hale geldi
İzmir'i fırtına vurdu: Evlerin çatısı uçtu, kafeler kullanılamaz hale geldi
İzmir'i fırtına vurdu: Evlerin çatısı uçtu, kafeler kullanılamaz hale geldi
İzmir'i fırtına vurdu: Evlerin çatısı uçtu, kafeler kullanılamaz hale geldi
İzmir'i fırtına vurdu: Evlerin çatısı uçtu, kafeler kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Osman Kavala Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emel Sayın Prens Harry Demet Özdemir Hüner Coşkuner
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Abdullah Avcı Osman Özköylü Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Tbmm Şehit Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'i fırtına vurdu: Evlerin çatısı uçtu, kafeler kullanılamaz hale geldi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 14:56:05. #1.16#
title