İzmir'de Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Dava

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 271 sanığın yargılandığı davanın öğleden sonraki oturumunda bazı tanıklar dinlendi.



İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.



Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, tanık olarak ifadesi dinlenen Uzman Çavuş B.Ş, o gece Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında gece vardiyasında görevli olduğunu, Başbakan Binali Yıldırım'ın "Bu bir askeri kalkışmadır" açıklamasının ardından, herkesin birbirine askeri kalkışmanın ne anlama geldiği şeklinde sorular yönelttiğini aktararak, kimsenin darbe girişimine ilişkin bilgisinin olmadığını savundu.



Tutuklu sanık eski Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı Harekat Eğitim Komutanı Albay Ramazan Elmas'ın "nizamiyeye üç aracın geleceği, araçtakilerin 'Paket' diye parolayı söylemesinin ardından içeriye alınacağı" yönünde emir verdiğini belirten B.Ş, daha sonra nizamiyeye gelen araçlardan inen birinin "Yurtta Sulh-Ramazan Elmas" demesinin ardından, parolanın yanlış olduğunu kendilerine söylediğini dile getirdi. B.Ş, bu kişilerden bir kez daha doğru parolayı söylemelerini istediğini fakat yine yanlış söylemeleri üzerine Elmas'ı arayarak bilgilendirdiğini ve onun emriyle araçları içeriye aldığını anlattı.



Eski Başyaver Yazıcı'nın Çiğli'ye gelişi



Uzman Çavuş B.Ş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Başyaveri Albay Ali Yazıcı'nın yanında bir yarbayla nizamiyeye geldiğini, kendisinin, "başyaver olduğunu" söylemesi üzerine "Eğer sen başyaversen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanından olurdun" şeklinde tepki gösterdiğini belirtti. Bunun üzerine Yazıcı'nın kendisini "fırçaladığını" iddia eden B.Ş, ardından bu kişilerin kimliklerini alarak tutuklu sanık eski Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı Güvenlik Tabur Komutanı Yarbay Kenan Boz'a verdiğini, Boz'un da kimliklerini teyit ettiği Yazıcı ve söz konusu yarbayı içeriye aldığını söyledi.



B.Ş, nizamiyeye girmeden önce Yazıcı'nın telefon görüşmesi yaptığı kişiye "Helikopter nasıl kalkar? Bu çok riskli, helikopterler kalkamaz" diye söylediğini öne sürerek, kendisini izlediğini ve dinlediğini fark eden Yazıcı'nın yanından uzaklaştığını aktardı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için giden timin başında olduğu belirtilen eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in emir astsubayı tutuklu sanık Yakup Atlı'nın, polislerin nizamiyeye gelmesinin ardından sinirlendiğini, MAK kursiyerlerinin Atlı'nın talimatıyla emniyet güçlerine karşı siper aldığını, silah namlusuna mermi sürdüğünü ileri süren B.Ş, Atlı'nın bu davranışı karşısında emrindeki askerlere "Kimse polise karşı mevzilenmeyecek, kimse polise ateş etmeyecek." şeklinde talimat verdiğini söyledi.



Çapraz sorgu sırasında söz alan Elmas, tanığın yalan söylediğini savunarak, "B.Ş.'nin kahraman olmaya çalışan biri olarak beyanlarda bulunduğunu" iddia etti.



O gece görevde olmadığını, çağrılması üzerine birliğine gittiğini ifade eden tanık Astsubay C.T, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğunu yolda öğrendiğini, bu bilinçle hareket ettiğini dile getirdi. C.T, "Emrimdeki uzman çavuşlara hiyerarşik düzenin bozulduğunu, verilecek emirlerin sorgulanması gerektiğini ve sadece tabur komutanının emirlerine uyulacağını söyledim." dedi.



"Komutanım teslim olmayalım, çatışalım"



Tanık Astsubay Y.Ö, tutuklu sanık Atlı'nın, 16 Temmuz sabahı emniyet mensuplarına teslim olmadan önce tutuklu sanık Elmas'a "Komutanım teslim olmayalım, çatışalım" dediğini savunarak, Elmas'ın teslim olmasının ardından ise Atlı'yı bir daha görmediğini kaydetti.



Tutuklu sanık Atlı ise, kimseye "Polisle çatışalım" diye bir emir vermediğini öne sürerek, "Madem böyle konuştuğumu düşünüyorsa, sabaha kadar üs komutanlığındaydım, beni neden gözaltına almadılar? Daha önce ifade veren tanıklarla, Y.Ö.'nün ağız birliği yaptığını düşünüyorum." şeklinde kendini savundu.



Mahkeme heyeti, duruşmaya yarın devam edilmesini kararlaştırdı.