İzmir'de, Doktora Saldırı Şüphelileri Tutuklandı

İZMİR'de, Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ve mesai arkadaşı Dr. Elif Çağlayan'ın eşi Ali Türk'ü darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınıp savcılıkça serbest bırakılan 4 şüpheli, İl Sağlık Müdürlüğünün suç duyurusunda bulunmasının ardından tekrar yakalanıp, tutuklandı.

Olay, geçen cuma günü saat 16.00 sıralarında, Mevlana Mahallesi 29 No'lu Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşandı. İddiaya göre, Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na başvuran B.K. isimli kadın, hasta olduğunu söylediği eşi için ilaç yazdırmak istedi. Ancak Dr. Yoğurtçuoğlu, hastayı görmeden ilaç yazmasının hukuken mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine kadın hakaretler yağdırarak, odadan çıktı. Bir süre sonra sağlık merkezine gelen B.K.'nin eşi M.K., doktora saldırarak vurmaya başladı. Sağlık merkezindekilerin müdahalesiyle dışarı çıkan M.K., daha sonra beraberinde 9- 10 kişilik grupla gelerek Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na yeniden saldırdı. Dr. Yoğurtçuoğlu'nun burnu kırılırken, bu sırada, Dr. eşi Elif Çağlayan Türk'ün yanında bulunan sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk, saldırganlara engel olmak istedi. Ancak öfkeli grup Türk'e de saldırdı. Başına darbe alan Ali Türk'ün kafatasında zedelenme meydana geldi. Bu sırada çevredeki esnaf sağlık merkezine gelerek saldırgan grubu dağıttı.

Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ve öğretmen Ali Türk'ün şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, M.K. dahil 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

TUTUKLANDILAR

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, M.K. ve diğer 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri tekrar gözaltına aldı. Geçen salı günü akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

- İzmir

Kaynak: DHA