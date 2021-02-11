İzmir'de deprem oldu! Ege'de deprem oldu! Candarlı Körfezi deprem şiddeti kaç? 11 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! Candarlı Körfezi nerede?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 11 Şubat Perşembe günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Son olarak Candarlı Körfezi, Ege'de deprem oldu. İzmir'de deprem oldu! İşte depremin detayları!

AFAD ve Kandilli verilerine göre 11 Şubat 2021 Perşembe günü Candarlı Körfezi, Ege'de deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri! Candarlı Körfezi deprem oldu! Ege'de deprem oldu!

İZMİR, EGE'DE DEPREM OLDU

Kandilli verilerine göre İzmir deprem verileri:

Yer: CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)

Büyüklük: 3,9

Zaman 11:45:28

AFAD verilerine göre İzmir deprem verileri:

Yer:

Yer: Ege Denizi

Büyüklük: 4.0

Zaman: 11.45.29

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

CANDARLI KÖRFEZİ NEREDE?