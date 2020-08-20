İzmir'de dağıtılan Atatürk büstü tartışmaya neden oldu
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İzmir'de dağıtılan Atatürk büstü tartışmaya neden oldu

İzmir'de CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu'nun muhtarlara dağıttığı Atatürk büstüne tepki yağdı. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "CHP'nin elinden yok sayılamayacak bir 'Atatürk' faciası daha" dedi.

İzmir'de dağıtılan Atatürk büstü tartışmaya neden oldu
20.08.2020 10:42 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:49

Büstün Atatürk'e benzemediğini belirterek altında "Kurmay Albay Mustafa Kemal" yazmasına tepki gösteren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "CHP'nin elinden yok sayılamayacak bir 'Atatürk' faciası daha. Aslında çok söze hacet yok. Her vatansever, bu fotoğrafı gördüğünde yanlışı da görür. 'Cumhuriyet' ve 'vatan' dendiğinde kendilerini boy aynasında gören CHP'nin aklı Milli Kurtuluşumuzun ve kuruluşun mimarı Atatürk'e bu saygısızlığı yaparken, bu gaflete düşerken neredeydi bilmiyoruz" dedi.

TEPKİ YAĞDI

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, ilçedeki muhtarlara gerçekleştirdiği ziyaretlerde Atatürk büstü hediye etti. Albay Mustafa Kemal" yazılı büstlerin Mustafa Kemal Atatürk'e benzemediğini söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, tepki gösterdi. Konak'ın Ulubatlı Mahalle Muhtarı Şengül Kahramaner'in ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ortaya çıkan tartışmada, birçok kişi büstün Atatürk'e benzememesi konusunda eleştiride bulundu. Eleştirilerin ardından Muhtar Kahramaner paylaşımını sildi. Muhtar Şengül Kahramaner kendi sayfasında yaptığı paylaşımı silmesine rağmen konuyla ilgili kısa sürede çok sayıda paylaşım yapıldı.

"HER VATANSEVER, BU FOTOĞRAFI GÖRDÜĞÜNDE YANLIŞI DA GÖRÜR"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "CHP'nin elinden yok sayılamayacak bir 'Atatürk' faciası daha. Aslında çok söze hacet yok. Her vatansever, bu fotoğrafı gördüğünde yanlışı da görür. CHP Konak İlçe Başkanlığının bir muhtara hediye ettiği Atatürk heykelindeki surete ve altındaki yazıya dikkat etsin yeter. Milli ve tartışmasız bir değerin böylesi bir gafletle sunulması hakarettir. Altına yazdırdıkları 'Kurmay Albay Mustafa Kemal' unvanı ise ya bilgisizliktir ya da umursamazlık ve özensizlik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sadece kendilerinin sahip çıktığını sanan CHP; değersizleştirmenin en çarpıcı, en kabul edilemez örneğini sergilemiştir. Bunun savunulacak hiçbir tarafı yoktur. Hatırlatmak isteriz ki Atatürk, 1 Haziran 1915'te albay, 1 Nisan 1916'da tümgeneral olmuştur. Büyük zaferden önce de ayrıldığı askerliğe başkomutan olarak dönmüştür. 19 Eylül 1921 tarihinde de mareşal ve gazi unvanını almıştır. 'Cumhuriyet' ve 'vatan' dendiğinde kendilerini boy aynasında gören CHP'nin aklı Milli Kurtuluşumuzun ve kuruluşun mimarı Atatürk'e bu saygısızlığı yaparken, bu gaflete düşerken neredeydi bilmiyoruz. Ancak bu hakareti görmezden gelmek mümkün değildir; affı yoktur" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (4)
SMMM: ŞU ADAMIN HEYKELİNİ YAPMAYA DOYAMADINIZ ARTIK KARDEŞİM ALLAH AŞKINA BIRAKIN HEYKELİ MEYKELİ Bİ İŞ YAPIN BIKTIRDINIZ DA. YA MİLLET İLİM BİLİM PEŞİNDE BİZİMKİLERDE DAHA NEREYE ATATÜRK HEYKELİ DİKERİZ BUNU DÜŞÜNÜYOLAR.
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CAMIŞ: yeter artık Atatürk''ü de dini de kullanmayın. millet uyanık olsun
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SIRRI: bunlar iyice budistlere benzediler bide heykel beğenmiyorlar
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