İzmir'de cinayet zanlısı mutfak dolabından girilen özel odada yakalandı
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İzmir'de cinayet zanlısı mutfak dolabından girilen özel odada yakalandı

İzmir'de cinayet zanlısı mutfak dolabından girilen özel odada yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in Bornova ilçesinde 2 yıl önce işlenin cinayetin zanlısı, Menemen ilçesindeki bir çiftlikte 5 saatlik arama sonucu mutfak dolabının içerisinden girilebilen özel bir odada yakalandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde 2 yıl önce işlenin cinayetin zanlısı, Menemen ilçesindeki bir çiftlikte 5 saatlik arama sonucu mutfak dolabının içerisinden girilebilen özel bir odada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde 16 Haziran 2019'da Veysi Oktay'ın silahla öldürülmesi olayına karıştığı iddia edilen E.V'nin (42) yakalanması için özel ekip kurdu.

Uzun süre cinayet zanlısının izini süren polis, zanlının Menemen ilçesi Musabeyli Mahallesi'ndeki bir çiftlikte olduğu bilgisine ulaştı.

Günlerce çiftliği uzaktan izleyen polis, zanlının çiftlikte görülmesi üzerine operasyon düzenledi.

Çiftlikte bulunan evlerde aramalar yapıldı ancak E.V. bulunamadı. Yaklaşık 5 saat süren aramalarda tek katlı bir evin mutfak tezgahının alt kısmındaki dolaptan girilen gizli bir oda belirlendi.

Odanın girişini açan ekipler, zanlı E.V'yi burada yakaladı.

Cinayet şüphelisi, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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