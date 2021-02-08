İzmir'de çarşaflı kadını taciz eden şahsın görüntüleri ortaya çıktı
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İzmir'de çarşaflı kadını taciz eden şahsın görüntüleri ortaya çıktı

08.02.2021 17:18 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:01

İzmir'de belediye otobüsünde çarşaflı bir kadına önce sözlü daha sonra elle tacizde bulunan şahsın tutuklanmasının ardından, olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir'in Menemen ilçesinde, belediye otobüsünde çarşaflı bir kadına önce sözlü daha sonra elle tacizde bulunan şahsın tutuklanmasının ardından, olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

"SEN GERİCİSİN ÇAĞDAŞ ÜLKEDEYİZ"

Menemen ilçesinde 5 Şubat saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, belediye otobüsüne binen çarşaflı bir kadının yanına, daha önce tanımadığı E.Ç. isimli bir adam geldi. Bu sırada E.Ç., iddialara göre kadına sözlü tacizde bulunup, "Nasıl başörtüsü giyebilirsin, Türkiye'de bu olmaz, Atatürk kılık kıyafeti kaldırdı. Sen gericisin çağdaş bir ülkedeyiz Atatürk'e ihanet ediyorsun" dedi.

OALY ANI ANBEAN KAYDEDİLDİ

Olayın ardından otobüsteki güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde E.Ç.'nin belediye otobüsünde yolculuk sırasında yerinde kalktığı ve telefonla konuşan çarşaflı kadının yanına gittiği kaydedildi. İddialara göre bu sırada çarşaflı kadını önce sözlü taciz eden E.Ç., kadına fiziki tacizde bulundu. Daha sonra ise hemen tartışmanın arasına yolcuların girip, adamı uzaklaştırdığı görüldü. Yaşanan olayın ardından kadın, E.Ç hakkında şikayette bulunmuş, şahıs daha sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştı.

İzmir'de çarşaflı kadını taciz eden şahsın görüntüleri ortaya çıktı
İzmir'de çarşaflı kadını taciz eden şahsın görüntüleri ortaya çıktı
İzmir'de çarşaflı kadını taciz eden şahsın görüntüleri ortaya çıktı
İzmir'de çarşaflı kadını taciz eden şahsın görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN EDEROĞLU

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