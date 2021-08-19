İzmir'de boş arazide erkek cesedi bulundu
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İzmir'de boş arazide erkek cesedi bulundu

İzmir'de boş arazide erkek cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri - Haberler | Güncel

İzmir'in Urla ilçesinde boş arazide erkek cesedi bulundu.

İzmir'in Urla ilçesinde boş arazide erkek cesedi bulundu.

Yenikent Mahallesi'ndeki Hüseyin Zeren Caddesi'nde bulunan arsadan ağır koku geldiğini fark edenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler, bölgede yaptıkları incelemede yerde hareketsiz buldukları kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedin Urla'da sokakta yaşayan Osman Küçük'e (58) ait olduğu tespit edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, ölen kişinin kafasında kesici aletle meydana geldiği değerlendirilen yara izleri tespit etti.

Küçük'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri

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