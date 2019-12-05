İzmir'de binlerce öğrenci "Dijital Sınıf"ta da eğitim alabilecek

05.12.2019 21:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 21:58

İzmir'in Bornova ilçesinde yaklaşık 60 bin ortaokul ve lise öğrencisinin dersleri izleyip alıştırma sorularını çözebileceği "Dijital Sınıf" projesi hayata geçirildi.

Bornova Belediyesinin 2003'te kurduğu Gençlik ve Eğitim Merkezi, uzmanlarca geliştirilen uygulamayla uzaktan eğitim dönemine geçti. İnternet üzerinden eğitim imkanı sunulan çalışmada, ilçede eğitim gören 60 bine yakın öğrenci, günün istediği saatinde dersleri izleyebilecek ve soru çözümü yapabilecek.

Ayrıca 8. ve 12. sınıflara özel canlı yayınlar yapılacak. Öğrenciler canlı yayınlarda öğretmenlere soru yöneltebilecek ve veliler çocuklarının başarı grafiğini uygulama üzerinden takip edebilecek.

Öte yandan 3 bin 700 saatlik eğitim videosu, işitme engelli öğrencilerin yararlanması için işaret diline çevrilecek.

"Eğitim gönüllüsü vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, belediye kültür merkezinde düzenlenen proje açılış programında yaptığı konuşmada, öğrencilerin internet üzerinden eğitim almaları için yapay zekalı bu programı hayata geçirdiklerini belirtti.

İduğ, "Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlayacak çok önemli bir çalışmaya imza atıyoruz. 'Dijital Sınıf' aynı zamanda eğitimdeki engelleri de kaldıracak. Projemizin daha çok çocuğumuza ulaşması için eğitim gönüllüsü tüm vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından ilk kayıtları yapılan öğrenciler projeyle ilgili düşüncelerini anlattı.

Daha sonra "Dijital Sınıf" uygulamasının açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA