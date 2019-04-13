İzmir'de bini aşkın rehber öğretmene seminer verildi

İZMİR - İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ve Konak RAM işbirliğiyle düzenlenen seminerde kentte görev yapan bini aşkın rehber öğretmen bir araya geldi.

İzmir'de görev yapan rehberlik öğretmenleri, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ve Konak RAM işbirliğiyle düzenlenen seminerde buluştu. Bir otelde düzenlenen seminere bini aşkın rehberlik öğretmeni katılırken, seminerin ardından katılımcılara sertifika verildi. Seminerde Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez 'Kendinle Barışmanın Yolu: Kendini Affetme', Uzm. Dr. İbrahim Bilgen, 'Mesleğine Değerlerini Katabilmek' ve Prof. Dr. Mehmet Çakıcı da 'Bağımlılık ve Yaşam Becerileri' konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Katılımın oldukça yoğun olduğu seminere Konak İlçe Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Erkan Çelik, Konak RAM Müdürü Ahmet Karaduman, Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Sarı katıldı.

"Bilgiler taze olursa işe yarar"

Yapılan seminere ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Erkan Çelik, "İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu PDR Merkezi olarak il ve ilçe müdürlerimizle işbirliği yaparak bu organizasyonu oluşturduk. Bunun amacı alanında duayen isimlerle rehber öğretmenleri buluşturmaktı. Yeni şeylerin öğrenilmesi ve bunların günlük hayatta kullanılmasını sağlamayı amaçladık. Bilgiyi ne kadar taze tutabilirsek günlük hayatta o kadar işimize yarıyor. İzmir'e 2 sene önce geldik. Bu şehirde yapılması gereken çok iş var. Eğitim kurumu ve sanayiyi bir araya getirmek istiyoruz. Bunları yaparken de çeşitli sanayici ve iş adamlarıyla güçlü bir bağ kurarak öğrencilerimize fayda sağlamanın amacındayız. Bunların yolu da bu tarz organizasyonlardan geçiyor. Bu organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz" dedi.

"İzmir'in ihtiyacı var"

İzmir'in bu tarz organizasyonlara ihtiyacı olduğunun altını çizen Dr. Erkan Çelik, "Bu sene katılımın yüksek olmasını bekliyorduk. Bini aşkın katılımcıyı seminerde ağırladık. Demek ki İzmir'in ihtiyacı varmış. Bu insanlara da dokunulması gerekiyormuş. Bizim amacımız da onlara doğru bilgiyi sağlayabilmek, bunun yanında da kendimizi tanıtabilmek. Biz bir adım atacağız ki onlar da bize adım atabilsin. Her sene üzerine koyarak devam edeceğiz" diye konuştu.

"Gençlerin üretkenliği artacak"

"Amacımız İzmir halkına hizmet etmek" diyen Dr. Erkan Çelik, "2008'de İstanbul'da kurulduk. Ancak İzmir'de henüz ikinci yılımızdayız ve 605 öğrencimiz var. Buradaki gençlerin üretkenliklerini arttırabilmek istiyoruz. Kendimizi geliştirip daha farklı şehirlerde daha güzel şeyler paylaşıyor olabilmemiz lazım. Bu başarı da öğretim üyesi kadronuz ve öğrencilerimizle mümkün" ifadelerini kullandı.

"Üzerimize düşen görevi memnuniyetle yaptık"

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Eğitim Danışmanı Murat Süslü, seminerde yaptıkları işbirliğinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Süslü, "İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu olarak İzmir'de ikinci yılımız. Birçok farklı alanda İzmirlilerle ve şehir dışından gelecek öğrencilerle bir arada bulunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda da bu organizasyonu düzenledik. Rehber öğretmenlerimizi, talep ettikleri duayen isimlerle buluşturduk. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu olarak Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Konak RAM merkeziyle ortak noktada buluştuk. Açıkçası üzerimize düşen vazifeyi de memnuniyetle yerine getirdik" dedi.

"Öğrencilerin üzerinde rehber öğretmenlerin etkisi büyük"

Rehberlik alanındaki yeni gelişmelerin de ele alındığı seminerde, rehber öğretmenlerin öğrenciler üzerinde çok büyük bir etkisinin olduğunun altını çizen Eğitim Koordinatörü Faruk Küçüködük, "YÖK'ün yaptığı araştırmada üniversiteye hazırlanan öğrencilerin üzerinde yüzde 25'lik oranla en fazla rehber öğretmenlerin etkili olduğu ortaya çıktı. Biz de bu etkiyi görmezden gelemezdik. Öğretmenlerimizin bizlerden seminer istekleri oldu. İstanbul'da Beykent Üniversitesi olarak yaklaşık üç bin öğretmene bu katkıda bulunduk. Doğuş Üniversitesi olarak da yaklaşık iki bin öğretmene daha eğitim desteği vereceğiz. Eğitimcilere destek olmaktan dolayı çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA