İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı
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İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı
14.06.2020 04:49 | Son Güncelleme: 14.06.2020 04:53

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi 4133 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan H.İ.B., M.B. ve Ferman K. (34) arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Ferman K. ve H.İ.B ile M.B. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılardan H.İ.B. ile M.B. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ferman K. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Ferman K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, polis ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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