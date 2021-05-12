İzmir'de bayram namazı saat kaçta? 13 Mayıs İzmir Ramazan Bayramı namazı saat kaçta başlıyor?

Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun. Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınabilecek. Diyanet'in resmi sitesine göre bayram namazı saatleri de açıklandı. Peki, Bayram namazı saatleri ne zaman? İzmir'de bayram namazı saat kaçta? 13 Mayıs İzmir Ramazan Bayramı namazı saat kaçta başlıyor? İzmir'in ilçelerinde saat kaçta bayram namazı kılınacak? Namaz saatleri haberimizde...

13 Mayıs 2021 Perşembe Ramazan Bayramının 1.Günüdür. Ramazan Bayramı 1. günü Bayram Namazı kılınacaktır. Bayram namazı saatleri vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 2021 Ramazan bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İzmir'de bayram namazı saat kaçta okunacak? İzmir'de bayram namazına saat kaçta durulacak?

BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Katıldığı televizyon programında Ramazan Bayramı'yla ilgili merak edilen soruları cevaplayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını söyledi. Camilerde salgın tedbirlerine titizlikle uyulduğunu belirten Erbaş, "Cemaatimiz, tedbirler noktasında çok düzenli hareket etti. Bu tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız" dedi.

İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet'in resmi web sitesine göre 2021 İzmir'de bayram namazı sabah saat 06:34 'de kılınacaktır . Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre pandemi kurallarına uyularak bayram namazı eda edilebilecektir. Şimdiden Allah kabul eylesin...

İZMİR İLÇELERİ BAYRAM NAMAZI SAATLERİNE BURADAN BAKABİLİRSİNİZ...

Ayrıca yukarıda paylaştığımız linkten İzmir ilçeleri için bayram namazı saatlerine bakabilirsiniz. Çünkü ilçelere göre bayram namazı süreleri değişebiliyor.

İLLERE GÖRE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İstanbul bayram namazı saati : 06:22

Ankara bayram namazı saati : 06:08

İzmir bayram namazı saati : 06:34

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre bayram namazı bu yıl camilerde kılınabilecek. Pandemi kurallarına uyularak bayram namazı kılınabilecek. Bayram namazı bu yıl İstanbul'da sabah namazından sonra 06:22 saatinde kılınacak. İzmir'de saat 06:34 de kılınacak. Ankara'da ise 06:08 de kılınacak. Tabi bu saatler ilçelerine göre değişiklik gösterebilir. Bu bakımdan Diyanet'in resmi sitesinden bayram namazı saatlerine bakabilirsiniz.

BAYRAM NAMAZI FARZ MI, SÜNNET Mİ, VACİP Mİ?

Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir. Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki rekattan oluşan bayram namazı şu şekilde kılınır:

1. Rekat

Niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

"Sübhaneke duası"nı okur,

Yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat bu sırada imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi eller yeniden kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır,

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve eller son kez yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Müezzinin refakatinde cemaat, 3 defa tekbir (teşrik) getirir. Ardından imam hatip bayram hutbesini okumaya başlar.

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.

Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir. Buna göre cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir.

Netice itibariyle Bayram namazları oruç ve hac gibi uzun süreli ve yoğun ibadetlerin tamamlanmasının sevinç ve coşkusunu yaşamak üzere hep birlikte cemaatle kılınan ve Müslümanların vahdetini gösteren çok önemli ibadetlerdir.