İzmir'de "Balkan İş Birliği Toplantısı" düzenlendi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, nisan ayında Kuzey Makedonya'da nüfus sayımı yapılacağını belirterek "Bu sayımda oradaki soydaşlarımız ve buradaki akrabalarının nüfus kayıtlarına tam olarak yansımasını önemli buluyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, nisan ayında Kuzey Makedonya'da nüfus sayımı yapılacağını belirterek "Bu sayımda oradaki soydaşlarımız ve buradaki akrabalarının nüfus kayıtlarına tam olarak yansımasını önemli buluyoruz. Temsilde adalet ve pek çok diğer hakların uygulanması için bunu önemsiyoruz." dedi.

Bornova Belediyesince, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde Balkan İş Birliği Toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan Öztrak, başkanı olduğu CHP Balkan Masası'nın Balkanlardaki kardeşlerle dayanışma ve iş birliğini artırmak, kardeşliği pekiştirmek, hem Türkiye'de hem Balkanlarda mutluluğu çoğaltmayı ve paylaşmayı amaçladığını belirtti.

Balkan coğrafyasında yakın tarihte büyük acılar yaşandığını aktaran Öztrak, Makedonya Türklerinin özelinde tüm Balkanlarda sürgün ve katliamların Balkan Savaşları ile başladığını, 1 ve 2. Dünya Savaşlarında da devam ettiğini ifade etti.

Bölgede dünyanın en büyük soykırımlarının yaşandığını ama çok fazla konuşulmadığını anlatan Öztrak, şöyle devam etti:

"Elbette tarihten dersler çıkarmalıyız. Ama güncel sorunlar var. Küresel salgın yaşıyoruz. Tam da böyle bir dönemde nisan ayında yapılacak Kuzey Makedonya nüfus sayımı var. Bu sayımda oradaki soydaşlarımız ve buradaki akrabalarının nüfus kayıtlarına tam olarak yansımasını önemli buluyoruz. Temsilde adalet ve pek çok diğer hakların uygulanması için bunu önemsiyoruz. Bu konuda da soydaşlarımızın yanında olacağız. Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Makedonya ile vatandaşlık bağınız varsa elektronik ortamda da kayıt yaptırabilirsiniz. Oradaki akrabalarınız aracılığıyla da kayıt yaptırabilirsiniz. Bu imkanları kullanın. Makedonya'da ana dilde eğitim konusunda ve kamu kurumlarında temsil için gösterilen çabaları önemsiyoruz. Makedonya farklılıkların ahenk içinde yaşanabileceği en güzel yerlerden. Herkesten beklentimiz günlük yaşamda adalet, temsilde adalettir. Soydaşlarımızın iktisadi, siyasi ve sosyal hayatta hak ettiğini alması en büyük temennimiz olacaktır."

Öztrak, Bulgaristan'da seçim süreci yaşandığına değinerek halkın iradesinin sandığa dürüstçe yansımasını temenni ettiklerini söyledi. Bu seçime katılımın da önemli olduğunu anlatan Öztrak, "Biz bir bütün içinde olmalarını bekliyoruz soydaşlarımızın. Hükümet kuracak çoğunlukta olmayabilirler ama hükümeti belirleme noktasında olmalarını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Derneklerin emeği önemli"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de aile büyüklerinin de Selanik ve Kuzey Makedonya'dan göçtüğünü hatırlattı.

Göçmen olmak, göç etmiş olmak ve zorunlu göçe tabi olmanın, topraklarından ve atalarından koparılmış olmanın ne demek olduğunu bu topraklarda yaşayan pek çok kişinin bildiğini kaydeden Özel, "İki zorluğu var göçün. Göç edince her şey yolunda değilse artık ayrıldığınız yerden değilsinizdir, gittiğiniz yerde de her şey yolunda değilse oradan da değilsinizdir. Bu aşamada derneklerin ortaya koyduğu emek bu açıdan önemli. Gelenin, geldiği yere entegrasyonu ve ayrıldığı yerden kopmaması, köklerini kaybetmemesi, oraya yardımını, katkısını esirgememesi, geldiği yerde de o kentten olabilmesi, bir kenarda sıkıntı çekmek yerine o topluma entegre olabilmesi, kendi taşıdığı renkle o toplumun çok renkliliğine kaktı sağlaması için çok önemlidir." diye konuştu.

Özel, AB'nin demografik yapı tespit çalışmalarında Balkan coğrafyasında yapılan sayımlarla ilgili hassasiyet çağrısını önemsediklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Başta Bulgaristan'da yapılacak seçimler olmak üzere, sizlerin elinizi oralardan çekmemenizi, oy kullanmak noktasında herkesin demokratik hakkını kullanmasını, oradaki akrabaların daha iyi yaşayabilmesi, ezilmemesi, asimilasyona tabi tutulmaması için, oradaki siyasi birliktelik neyse o konuda da ortak akılla, orada darmadağın görüntü yerine doğru yerde, doğru duruşu gösterecek iradenin kullanılması için bu tip toplantıları önemsiyoruz."

Toplantıya Balkan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Makedonya Türk toplumu ile Elazığ ve Diyarbakır'dan da bazı katılımcılar video konferans ile toplantıya bağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan