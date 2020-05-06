İzmir'de, AK Parti ve MHP'den Kızılay'a kan stoku için kampanya başlattı
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İzmir'de, AK Parti ve MHP'den Kızılay'a kan stoku için kampanya başlattı

İzmir'de, AK Parti ve MHP'den Kızılay'a kan stoku için kampanya başlattı
06.05.2020 01:17 | Son Güncelleme: 06.05.2020 01:22

İzmir'de, AK Parti ve MHP'den Kızılay'a kan stoku için kampanya başlattıKORONAVİRÜS salgını nedeniyle Türk Kızılay Ege Bölgesi'nin kan stoklarında ciddi bir düşüş yaşanması üzerine AK Parti ve MHP İzmir teşkilatı, Kızılay'a kan verilmesi amacıyla kampanya başlattı.

İzmir'de, AK Parti ve MHP'den Kızılay'a kan stoku için kampanya başlattı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Türk Kızılay Ege Bölgesi'nin kan stoklarında ciddi bir düşüş yaşanması üzerine AK Parti ve MHP İzmir teşkilatı, Kızılay'a kan verilmesi amacıyla kampanya başlattı. Türk Kızılay'ı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök, "Vatandaşlarımız bağışıklık sistemini düşürür ya da hastalık bulaşır endişesiyle bağış yapmaktan imtina ediyor, bunlar yanlış bilgilerdir" dedi.

Koronavirüs salgınının başlamasının ardından, Türk Kızılay'ının kan stoklarında ciddi azalma meydana geldi. AK Parti ve MHP İzmir il teşkilatları, Kızılay'ın kan sorununa çare olması için kampanya başlattı. Türk Kızılay'ı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök ile Bornova'daki Hükümet Meydanı'nda bir araya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, hem İzmirlilere hem de partililerine kan bağışlamaları çağrısında bulundu. Her iki başkan, Gök ile beraber kan verenleri tek tek ziyaret ederek, teşekkürlerini iletti.

'STOKLARIMIZ TÜKENDİ'

Dr. Gökay Gök, Kızılay'ın topladığı kanın yüzde 90'ını kapsayan askeriye, okul, fabrika ve üniversiteler gibi yerlerin kapalı olması nedeniyle stoklarının tükendiğini söyledi. Vatandaşların, bağışıklık sistemini düşürür ya da hastalık bulaşır endişesiyle bağış yapmaktan imtina ettiğini belirten Gök, "Bunlar yanlış bilgilerdir. Kızılay'ın kan stoklar tükenmiştir. Bu mübarek Ramazan günlerinde vatandaşlardan kan bağışı yapmalarını rica ediyorum" dedi.

'GÖNÜL RAHATLIĞIYLA KAN VERİLEBİLİR'

Kızılay'ın kan stoklarında ilk defa sona doğru gelindiğini hatırlatan AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise "Biz de bu vesile ile bir kampanya başlatıyoruz. Hem AK Parti ve MHP teşkilatlarını hem de tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz. Oldukça güzel, tertipli, açık havada bulunan hijyenik bir ortamda kan veriliyor. Bulaş riski yok, hiçbir sıkıntı yok. Eskiden olduğu gibi şimdi de gönül rahatlığıyla kan verilebilir. Benim de başıma geldi, bir yakınıma kan ihtiyacı oldu, baya sıkıntı çektik, sonunda müdürümüz Allah razı olsun ki çözdü. İl Başkanı olmamız hasebiyle bizlere de talepler geliyor. Günde 2- 3 tane kan talebi geliyor, biz de bunları çözmeye çalışıyoruz. Bunun en sağlıklı çözümü eskiden olduğu gibi Kızılay'ın kan stoklarının artması ve gönüllü bağışçılarımızın kan bağışında bulunmasıdır" diye konuştu.

'BU SIKINTI ORTADAN KALKINCAYA KADAR KAMPANYAMIZ SÜRECEK'

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de, stokların tükendiğini öğrendiklerinden itibaren bu sıkıntıyı çözmeyi kendilerine görev addettiklerini belirterek, "Derdimiz yardımcı olmak. İnsanımızın yardıma ihtiyacı var. Sıkıntılı ve zor günler yaşıyoruz. Allah bu acıları memleketimize bir daha göstermesin. Zor zamanda biz de buradan düğmeye basalım istedik. Sayın bölge müdürümüzle sıkça görüşüp, bu sıkıntıyı ortadan kaldırıncaya kadar kampanyamızı sürdüreceğiz" dedi.

İzmir'de, AK Parti ve MHP'den Kızılay'a kan stoku için kampanya başlattı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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