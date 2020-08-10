İzmir'de 52 yeni otobüs daha hizmete girdi
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İzmir'de 52 yeni otobüs daha hizmete girdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kente 52 yeni otobüs daha kazandırdı.

İzmir'de 52 yeni otobüs daha hizmete girdi
10.08.2020 12:41 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:45

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kente 52 yeni otobüs daha kazandırdı. Yaklaşık 49 milyon liralık yatırımla ESHOT Genel Müdürlüğü filosuna dahil edilen yerli araçlar, törenle hizmete alındı. Törende konuşan Başkan Soyer, dar sokaklı ve yokuşlu semtlere hizmet vermesi için midi otobüsler aldıklarını, arka mahallelere daha konforlu bir ulaşım hizmeti vermek gece gündüz çalışacaklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, entegre toplu ulaşım sistemini güçlendirme yolunda bir yandan raylı sistem yatırımlarına devam ederken, diğer taraftan otobüs filosunu da güçlendiriyor. Son 9 ayda ESHOT ve İZULAŞ bünyesinde toplam 31 yeni ve yerli otobüsü hizmete alan büyükşehir, yaklaşık 49 milyon liralık yatırımla ESHOT Genel Müdürlüğü filosuna 52 yeni otobüsü daha dahil etti.

Sözümüzü tutacağız

10'u körüklü ve 17'si solo olmak üzere toplam 27 otobüs ve 25 midibüsün hizmete alındığı tören, Buca eski pazar yeri alanında düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, son 9 ayda İzmirlilerin hizmetine toplam 83 yeni otobüs alındığını vurguladı. Otobüs alımlarının devam edeceğinin müjdesini veren Soyer, "Elbette bunlarla da sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 304 otobüsü daha filomuza dahil etmenin çalışmalarını sürdürüyoruz. Bir yandan her alanda ihtiyaç duyulan yeni yatırımlara devam ediyor diğer yandan tüm toplu ulaşım unsurlarımızda sağlıklı, güvenilir, ucuz ve doğaya saygılı bir sistem kurmak için çaba harcıyoruz; çünkü biz sosyal ve demokratik bir yönetim anlayışıyla halk belediyeciliği yapıyoruz. En temel hedeflerimizden biri, İzmir'in her yerinde sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda refahı artırmak ve bu refahı şehrin tamamına adil şekilde dağıtmak. Bu sözümü harfiyen yerine getirene kadar gece gündüz çalışacağız" dedi.

Yerli üretim

Otobüslerin, Otokar marka yerli üretim olduğunu kaydeden Başkan Soyer, ülke ekonomisine katkı sunmanın gururunu da yaşadıklarını ifade etti. Başkan Soyer, "Bugün hizmete giren otobüslerimiz son derece konforlu, güvenli ve engelli erişimine uygun. Euro 6 egzoz emisyon kriterlerine uygunluğu ile aynı zamanda çevre dostu. İhtiyaç duyulan hatlarda hizmet vermeye başlayacaklar. Midi otobüslerimizi, özellikle dar sokaklı ve yokuşlu semtler için aldık. Bu araçlarımız sayesinde arka mahallelere, daha fazla sayıda ve konforlu toplu ulaşım hizmeti vermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, pandemi döneminde toplu taşımanın kapasitesini artırmanın ve güvenli bir şekilde devam ettirmenin tüm dünyadaki belediyelerin sorunu olduğunu belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi bu işe öncülük etmeye, yepyeni ve güvenli ürünlerle yola çıkmaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu zor dönemde halkın sağlığını korumak için ileri bir adım atıyor.Türkiye'nin gözdesi İzmir bu atılımı ile ülkemize örnek olacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından Genel Müdür Görgüç, Başkan Soyer'e otobüs maketi hediye etti.

Törene ayrıca; İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Kani Beko, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, İZULAŞ Genel Müdürü Arda Şekercioğlu, meclis üyeleri, belediye bürokratları ve Otokar yetkilileri katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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