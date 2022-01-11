İzmir'de 5070 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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İzmir'de 5070 paket kaçak sigara ele geçirildi

İzmir'de 5070 paket kaçak sigara ele geçirildi
AA / Göksel Kayseri - Haberler | Güncel

İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen operasyonda 5070 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen operasyonda 5070 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Urla'da kaçak sigara satışı yaptığı tespit edilen M.E'nin adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 5070 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.E. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AA / Göksel Kayseri - Son Dakika Haberleri

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