İzmir depreminde 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı
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İzmir depreminde 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı

04.11.2020 15:16 | Son Güncelleme: 04.11.2020 16:06
İzmir depreminde 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan en büyük bina Rıza Bey Apartmanı oldu. Apartmanın enkazında 34 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, binanın yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir'de geçen hafta meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle birçok binada hasar oluşurken, bazı binalar tamamen yıkılmıştı. Yıkılan binalar arasında bulanan Rıza Bey Apartmanı, depremde yıkılan en büyük bina olarak kayıtlara geçti.

YIKIMIN BİNADA KULLANILAN MALZEMEDEN KAYNAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

32 mesken ve 5 işyeri olan Rıza Bey Apartmanın çevresinde bulunan binalar yıkılmazken, sadece Rıza Bey Apartmanının yıkılması tartışma konusu olmuştu. Binada yapılan ilk belirlemelerde yıkımın, binada kullanılan malzemeden kaynakladığı yönünde tespitlerde bulunuldu.

MİNİK AYDA SAĞ OLARAK KURTARILMIŞTI

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan ve çöken apartmanda yapılan kurtarma çalışmalarında 91 saat sonunda 3 yaşındaki Ayda Gezgin mucizevi şekilde sağ kurtarılmıştı.

34 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan gelen son verilere göre yıkılan Rıza Bey Apartmanının enkazında 34 kişi hayatını kaybetti.

Haber Yorumları (7)
KARA: çok üzücü bir durum Allah sabır versin depremin dini dili ırkı mezhebi olmaz Allah yardım etsin tüm Müslüman alemine din düşmanlarını da kahretsin inşallah.
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DEVA BELLİ: BU ÜLKENİN DEVA''SI BELLİ.
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OSMAN: Allah bir daha yasatmasin.2.katta bir durur gibi oluyor kolonlar taşımıyor hepsi çöküyor
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