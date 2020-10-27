İzmir'de 3 gündür haber alınamayan yaşlı adamın cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de 3 gündür haber alınamayan yaşlı adamın cesedi bulundu

27.10.2020 08:21 | Son Güncelleme: 27.10.2020 08:24
İzmir'de 3 gündür haber alınamayan yaşlı adamın cesedi bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde, 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan 70 yaşındaki adamın cesedi bulundu.

İzmir'in Buca ilçesinde, 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan 70 yaşındaki adamın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemede cesedin Kani Ş'ye (70) ait olduğu, kendisinden 3 gündür haber alamayan ailesinin kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Kani Ş'nin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ersin Tatar Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Eser Yenenler Kıvanç Tatlıtuğ Kenan İmirzalıoğlu Aras Bulut İynemli
Spor Falcao Serdar Aziz Eddie Newton Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Sabah Hatay Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de 3 gündür haber alınamayan yaşlı adamın cesedi bulundu - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 08:24:31. #1.14#
title