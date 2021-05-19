İzmir'de 2 kişinin öldürüldüğü olay, kamerada
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İzmir'de 2 kişinin öldürüldüğü olay, kamerada

İzmir'de 2 kişinin öldürüldüğü olay, kamerada
Demirören Haber Ajansı / Bülent Pınarbaşı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Aliağa ilçesinde Ç.B.'nin annesini yaralayıp, 2 kişiyi öldürdüğü o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde Ç.B.'nin annesini yaralayıp, 2 kişiyi öldürdüğü o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Aliağa'da dün saat 13.00 sıralarında Ç.B. amcası O.B. ile birlikte annesinin çalıştığı Kültür Mahallesi Onat Kutlar Sokak'taki pide restoranına geldi. Burada Ç.B. ve O.B. ile annesi A.Ç. ve iş yerinde bulunan onun erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Behçet M. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ç.B., annesi A.Ç.'yi bıçakla yaraladıktan sonra Behçet M.'ye tabancasıyla ateş etti. Ç.B., kanlar içerisinde iş yerinden kaçan A.Ç.'nin peşinden gitti. Ç.B., markete sığınmak isteyen annesi A.Ç. ile kendisini engellemek isteyen market sahibi Hasan Türk'ü silahla yaraladıktan sonra amcasıyla birlikte kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, restoranda yaralı olan Behçet M.'nin ve market sahibi Hasan Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı A.Ç. ise ilk müdahalesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen A.Ç., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Behçet M. ve Hasan Türk'ün cesetleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis, yaptığı çalışmayla Ç.B. ve amcası O.B.'yi yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Bu arada olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaçan A.Ç.'nin peşinden koşan Ç.B.nin ateş etmesi sonucu yere yığılanlar görüldü.


İzmir'de 2 kişinin öldürüldüğü olay, kamerada
İzmir'de 2 kişinin öldürüldüğü olay, kamerada
İzmir'de 2 kişinin öldürüldüğü olay, kamerada
İzmir'de 2 kişinin öldürüldüğü olay, kamerada
İzmir'de 2 kişinin öldürüldüğü olay, kamerada
İzmir'de 2 kişinin öldürüldüğü olay, kamerada
İzmir'de 2 kişinin öldürüldüğü olay, kamerada
İzmir'de 2 kişinin öldürüldüğü olay, kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Pınarbaşı

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.
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