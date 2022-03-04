İzmir'de 2. Abdülhamid Han'ı anlatan "Usta" oyunu sahnelendi

İZMİR (AA) - Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in yazıp yönettiği, 2. Abdülhamid Han'ın hayatını konu alan "Usta" isimli tiyatro oyunu İzmir'de sahneye konuldu.

Sultan 2. Abdülhamid'in şehzadeliğinden hayatının son günlerine kadar olan dönemi anlatan oyun, Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'nda seyirciyle buluştu.

Teknik ve dekor tasarımını Uğur Gürel'in üstlendiği, bir saat süren tek perdelik oyunda, Yenilmez'in yanı sıra Hanzade Yenilmez ve Zülfü Demirtaş da rol aldı.

Ahmet Yenilmez, AA muhabirine, oyunun, Yenilmez Sanat Merkezi tarafından Sultan Abdülhamid Han'ın vefatının 100. yılı münasebetiyle hazırlandığını söyledi.

"Usta" oyununun 81 ilde 100 noktada Anadolu turnesini tamamlayarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğini belirten Yenilmez, "Öyle bir ilgi gördü ki tekrar sahnelemek durumunda kaldık. Turneyi bu sezon da devam ettirelim dedik. Öyle görünüyor ki 5-6 yıl daha Anadolu turnesi yapacağız." dedi.

"Muhteşem iki oyunumuz oldu"

Yenilmez, İzmir'de seyirciyle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu:

"Ben Dokuz Eylül Üniversitesi mezunuyum. Özellikle 12 Eylül darbesinden sonra Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir'in kültür sanat hayatına çok katkıda bulunmuştur. Birçok sahne sanatları alanında mezunlar vermiştir. Biz de dedik ki madem turneye başlayacağız, sağ olsun rektörümüz Nükhet Hotar hanımefendi 'Önce bizde başlayacaksınız' dedi. Dün Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesindeydik. Muhteşem iki oyunumuz oldu. Bugün de burada sahneleyeceğiz ve devam edeceğiz."

Kovid-19 salgınında tiyatrocuların zor günler geçirdiğini kaydeden Yenilmez, "Çünkü tiyatronun kurumsal bir tanımı yok ülkemizde, yasası yok, odası yok. Bundan dolayı da birçok teşvikten faydalanamadık. Gerek çalışanlar gerek tiyatro yapımcıları... Yaklaşık 45 senedir bakanları tanırım. İlk kez ülkemizde bir Kültür ve Turizm Bakanı bütün yasal imkansızlıklara rağmen tiyatro camiasını inanılmaz korudu. Kaynak ayırdı, ayda en az iki kez bizimle beraber oldu. Bu geleneği de devam ettiriyor. Ben meslektaşlarım adına Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a hassaten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da "Usta" ekibini ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını anlattı.

Hotar, şunları kaydetti:

"İzmir'de vatandaşlarımızla buluştukları için kendilerine teşekkür ediyoruz. İşlenen konu çok önemli. İzleyenler tarihimize farklı bir bakış açısı göreceklerdir. Bizim her zaman öğrencilerimize vermek istediğimiz mesaj da bu tek tip düşünmekten çıkıp farklı açılardan hem tarihimizi hem tarihte yer alan büyüklerimizi, geleceğe yönelik vizyonlarını çok yönlü tutmaları ve çok yönlü düşünebilmeleri. Tiyatro da bunun en önemli araçlarından biri. Bu şekilde işlenen bir oyun da bunun en güzel örneklerinden biri. Hayırlara vesile olsun."