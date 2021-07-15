İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma etkinlikleri düzenlendi
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İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma etkinlikleri düzenlendi

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma etkinlikleri düzenlendi
Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar - Haberler | Güncel

İzmir'in Bergama, Seferihisar, Beydağ ve Urla ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilçe şehitliklerinde tören düzenlendi.

İzmir'in Bergama, Seferihisar, Beydağ ve Urla ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilçe şehitliklerinde tören düzenlendi.

Seferihisar ilçe şehitliğinde Kaymakam Naci Aktaş, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, askeri erkan, daire müdür ve amirleri ile siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen törende Kuran-ı Kerim okundu, şehitler için dua okundu.

Seferihisar Asil Nadir Lisesi Müdürü Hakan Güvenç, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi tarih yazdığını, "Türkiye geçilmez" diyerek geleceğine, milli iradesine ve demokrasisine sahip çıktığını dile getirdi.

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanlığı da şehitler için Cumhuriyet Meydanında lokma döktürdü.

Başkanlık yayınladığı mesajında, "Ne o karanlık gece milletimize karşı yapılan ihaneti unutacağız, ne de milletimizin tarih yazan kahramanlığını. Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.

Bergama

Bergama Şehitliğinde düzenlenen törene Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu, Garnizon Komutanı Tank Kurmay Albay Kürşat Güler ile protokol üyeleri katıldı.

Şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Törenin ardından Bergama Kültür Merkezinde 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Urla

Urla Yıldıztepe Şehitliği'nde gerçekleşen anma töreninde de Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Öğle namazı öncesi Urla Hoca Ali Çarşı Camii'nde şehitler için mevlit okundu. Öğle namazı sonrası da lokma hayrı yapıldı.

Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Murtaza Dayanç, "Allah Türk milletini böylesi acı imtihanlardan korusun. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye geçilmez." dedi.

Beydağ'daki törenler

Beydağ ilçesinde de düzenlenen törende ilçe protokolü şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "15 Temmuz'un yıldönümünde şehitliklerimizi ziyaret ettik. Şehitlerimizin aziz ruhlarını dualarla yad ettik. Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma etkinlikleri düzenlendi
İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma etkinlikleri düzenlendi
İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma etkinlikleri düzenlendi
İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma etkinlikleri düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar

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