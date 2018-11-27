İzmir CHP'li Eski Milletvekili Alaattin Yüksel, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Talip Oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yerel seçimlerde aday olmayacağını açıklamasından sonra, CHP'deki aday adaylarına eski İl Başkanı, 24'üncü ve 25'inci dönem milletvekili Alaattin Yüksel de eklendi. Yüksel düzenlediği basın toplantısıyla aday olduğunu açıkladı. AK Parti'nin İzmir'den Nihat Zeybekci'yi aday göstermesini de değerlendiren Yüksel, Geçen dönemde de Binali Yıldırım'ın açıklandığı gün sanırım Aziz Başkan adaylığını açıklamıştı. Tabii ki bir demokrasidir. Bütün partiler adaylarını açıklayacaklar. Bizde de bu süreçte partim bana görev verirse bizim için kolay rakip olacaktır sayın Zeybekci dedi.

CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı için bugüne kadar 10 kişi aday adaylığını açıkladı. AK Parti'nin İzmir adayı olarak Nihat Zeybekci'yi açıklamasının ardından da CHP'nin eski İl Başkanı ve eski milletvekili Alaattin Yüksel, partisinin İl Başkanlığı'nda aday adaylığını açıkladı. Yüksel, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantı da ilk sözü alan Deniz Yücel, Alaattin Yüksel, çeşitli kademelerde görev aldı. Partimizin başarısı için geçmiş dönemde fedakarlık yaptı. Aldığı her görevi başarıyla yaptı. Önümüzde yerel seçimler var. Aziz Kocaoğlu aday olmayacağını açıkladı. Partimizde bu görevi yapacak değerli isimler var, talip olan değerli isimler var. Alaattin Yüksel de adaylığı için başvuruda bulundu. Biz de Genel Merkeze göndereceğiz. Seçildiği zaman bu görevi en iyi şekilde yapacağına, Aziz Kocaoğlu'yla aynı mantıkla yöneteceğine inanıyorum dedi.

'ADAYLIK İÇİN BÜYÜK BASKI GÖRDÜM'

İl Başkanı Yücel'den sonra söz alan Alaatin Yüksel ise aday adaylığı sürecini anlatıp, Birbirinden değerli aday adayları var. Çok sayıda aday adayı var. Bu hem büyükşehirde hem de ilçelerde böyle. Bu durum, CHP'nin yurtseverlik duygularıyla kentlerine ve ülkelerine hizmet etme anlayışlarının bir gereği hem de İzmir'de ne kadar güçlü olduğumuzu gösteren bir durumdur. Adaylık başvurumuzu mazeret dilekçemizle birlikte vereceğiz. Genel Merkez ve Genel Başkan değerlendirecek dedi. Alaatin Yüksel sözlerini şöyle sürdürdü

Parti emekçisi arkadaşlarımız yıllardır birlikte İzmir'de mücadele ettiğimiz arkadaşlarım başta olmak üzere kentin bütün dinamiklerinden, STK'lardan, meslek odalarından, sendikalardan, işveren örgütlerinden, tarım sektöründen çok önemli telkin ve deyim yerindeyse baskıya varan destekler geldi. Ben de bunlara kayıtsız kalamadım. Evet parti içinde birçok görevde bulundum. Bizim hizmet etme duygumuz, kentimize hizmet etme duygusu daha ağır bastı, güçlü geldi. İzmirliyim, İzmir'i seviyorum. 68 kuşağını ucundan yakalamış birisi olarak İzmir'e hizmet etmek, İzmir'i daha da ileriye giden modern bir kent haline getirme, örgütümüzle birlikte çok daha yukarılara bu bayrağı taşıma isteği, doğrusu beni heyecanlandırdı. Benim yaptığım aday adaylığı başvurusudur. Adaylığımız için genel merkezimiz farklı yöntemlerle anketler yapıyor. İl örgütünün görüşlerini alıp karar verecektir. İçimizden kim aday olursa olsun, aday olan arkadaşımızın yanında çalışmaya devam edeceğimizden hiç şüpheniz olmasın.

'KOLAY RAKİP OLACAKTIR'

AK Parti'nin Nihat Zeybekci'yi aday gösterdiğinin hatırlatılması üzerine konuşan Alaattin Yüksel, Nihat Zeybekci'nin, İzmir adaylığı açıklandı. Geçen dönemde de Binali Yıldırım'ın açıklandığı gün sanırım Aziz Başkan adaylığını açıklamıştı. Tabii ki bir demokrasidir. Bütün partiler adaylarını açıklayacaklar. Bizde de bu süreçte partim bana görev verirse bizim için kolay rakip olacaktır sayın Zeybekci dedi.

'BEN KENTİ YÖNETMEYE EN HAZIR ADAYIM'

Siyasette hiçbir zamana kariyer planı yapmadığını da vurgulayan Alaattin Yüksel, Adaylık öncelikle partinin tabanından gelmeli, yüksek bir talep varsa mutabakat varsa, partinin dışına çıkıp STK'larda, odalarda böyle bir mutabakat varsa, halkta bir mutabakat varsa 'CHP iyi bir aday çıkardı, kenti iyi yönetir' mutabakatı varsa seçilirsiniz. 2004 yılında bana büyük bir talep vardı ama ben bunu kabul etmemiştim. Sayın Ahmet Piriştina'yı partiye davet etmiştim. Sonunda da farklı şekilde seçimi kazandık. Ben herhalde bu kenti yönetmeye en hazır isimlerden birisiyim. Sayın Piriştina bize gelmeyeceğini söylediği zaman 300 kişiyle burada kurullar oluşturduk. Atölye gibi çalıştık. Ben hep hazırım bu göreve. Şimdi bu hazırlıkları hizmet düşüncesiyle değerlendirmek istedim. Aziz Başkan, üniversite yıllarından beri beraber olduğumuz, her konuda değil ama birçok konuda beraber olduğumuz bir kişi. Önemli bir model oluşturdu. Bu modeli geliştirerek büyütmeliyiz. Türkiye'yi yönetme modeli gibi kent yönetme modelini geliştirerek katılımcılığı daha da arttırarak, katılımı sağlayarak bunu yaparsak, Türkiye'nin nasıl yönetilmesi gerektiği gibi bir model olacaktır. Bu zaten sosyal demokrasinin, partimizin yerel yönetimleri içerisinde var olan şeyler. İzmir'in değerleri vardır, ruh ikizi gibiyiz. İzmirli cesurdur. İzmir Anadolu'dur. İzmir Anadolu'nun bizzat kendisidir. Hiç ayrıştırmaya gerek yok. İzmir'in kadınları daha da cesurdur. Hep birlikte bu işi başaracağımız için yola çıktım. Genel Başkanla görüşmemiz genel bir görüşmedir. 11 aday adayından bir tanesiyim. Bu süreç sonunda kim seçilirse hep birlikte çalışacağız. Aziz Bey ile hep beraberim, tabii ki adaylığımı görüştüm. Adaylık için önce İl Başkanımla, sonrada Aziz Başkanla görüştüm dedi.