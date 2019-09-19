İzmir buzdolabının patladığı ev, harabeye döndü

19.09.2019 13:08

Buzdolabının patladığı ev, harabeye döndü

İzmir'in Buca ilçesinde, 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde, mutfakta bulunan buzdolabında meydana geldiği iddia edilen patlamada 1 kişi yaralandı. Ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, harabeye dönen ev gündüz görüntülendi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi 2731 sokakta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde meydana geldi. İddiaya göre, boyacılık yapan Demir Yılmaz evde bulunduğu sırada, mutfaktaki buzdolabında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Büyük bir gürültünün ardından çevreye yayılan parçalarla evin birçok noktası alevlere teslim oldu. Olayı gören mahalle sakinlerinden Yusuf Yolcu, Yılmaz'ın evine giderek yangın tüpü ile müdahale ederken, diğer komşuları durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE YANGINI SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, mahalle sakinleri olay sırasında yaralanan Demir Yılmaz'ı, dışarı çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan Yılmaz'ı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise evde çıkan yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

EŞİ, MANİSA'DAKİ KIZININ YANINDAYDI

Olay esnasında, Demir Yılmaz'ın eşi Gülzade Yılmaz'ın, Manisa'da üniversite okuyan kızlarının yanında oluşu ve evde sadece Demir Yılmaz'ın bulunması, olası bir faciayı önledi. Havanın ağarmasıyla harabeye dönen ev de görüntülendi. Evin sadece mutfak kısmı değil, diğer odaları da kullanılmaz hale geldi.

Patlamanın meydana geldiği evin üst katında oturan İbrahim Özel, Ben olay anında balkonda oturuyordum. Patlamanın etkisiyle balkon yıkılacak sandım, sarsıldık. Hemen aşağıya indim. İtfaiyeciler patlamanın buzdolabından olduğunu söyledi. Hepimiz hayret ettik dedi.

Mahalle sakinlerinden Selim Yalçın ise, Büyük bi panik oldu. Komşular Demir Yılmaz'ı dışarı çıkarmış. Patlamayı biz de duyduk ama uzaktaydık. Çok şükür ölen olmadı dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA