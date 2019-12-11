İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde "gökdelen" tartışması

11.12.2019 21:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 22:23

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Konak ilçesine yapılması planlanan gökdelen projesine ilişkin, "Kentin en büyük ilçelerinden birisinin belediye başkanı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkan'ı bu noktada farklı düşünebilir. Ama temennimiz, bu konuların basın aracılığıyla değil, yatırımı yapacak firma yetkilileriyle görüşme platformunda ortaya konulması." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında gerçekleştirilen meclisin aralık ayı ikinci toplantısında söz alan AK Parti Meclis üyesi Hüsnü Boztepe, Konak ilçesine yapılması planlanan gökdelen projesine ilişkin Soyer'in basına yaptığı, "İçime sinmiyor diyerek yalan söyleyebilirdim." sözlerini hatırlatarak, "Demek ki burada yalan söyleyen bir grup var." diye konuştu.

Boztepe'nin bu sözlerine Soyer, "Yok nereden çıkardınız? Öyle bir laf var mı? Siz dileğinizi söyleyin. Öyle bir açıklama yok." şeklinde yanıt verdi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise gökdelen projesinde sürecin 2008'de başladığını belirterek, "TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ve meslek odalarının bu konudaki karşı duruşları ve mahkemeye taşıdıkları 1 bölü 5 binlik bir üst plan var. Özellikle şubenin 2018'de üst plana açtığı dava devam ediyor. Bu arada 5.12.2018 tarihinde Konak Belediyesi tarafından bu adı geçen gökdelene inşaat ruhsatı verilmiş. Burada dikkat edilmesi gereken, dava sürecinde ruhsat verilmesidir." ifadesini kullandı.

Batur, konuyla ilgili daha önce Konak Belediyesi Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ilçelerinin tam göbeğine böyle bir gökdelenin yapılmasının, Konak'ın kalbine saplanan bir hançer olarak gördüğünü ifade ettiğini anımsattı.

Adaylık sürecinde de yüksek yapıların kentin merkezine yapılmaması konusunda hemşerilerine söz verdiğini hatırlatan Batur, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili hukuki süreci, geçmişe dönük olarak ve bu noktada yapılması gerekenlerle ilgili çalışmayı yürütüyoruz. Özellikle ilgili firmanın yöneticileri tarafından, kentin ve kenti yönetenlerle alay edecek şekilde 'İster 2 kat yaparız ister 160 kat yaparız' açıklaması da bizi yaralamıştır. Yatırımcının karşısında değiliz, 'istemezükçü' asla değiliz. Ama kentin silüetini bozacak olağan dışı ve çarpıcı yapılaşma tarzı olamaz. Büyükşehir belediye başkanımızın da bu konuda aynı hassasiyet içinde olduğunu geçmişteki beyanlarından biliyoruz."

Hızal ise 2008'de bir karar alındığını, yatırımcının da bununla ilgili olarak plan yaptığını vurgulayarak, "Bu kadar kısa süre içinde tavrın gelişmesi, sürecin başka noktalara gelmesi, İzmir'e gelecek yatırımcıları ciddi şekilde korkutur. Kentin en büyük ilçelerinden birisinin belediye başkanı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bu noktada farklı düşünebilir. Ama temennimiz, bu konuların basın aracılığıyla değil, yatırımı yapacak firma yetkilileriyle görüşme platformunda ortaya konulması." değerlendirmesinde bulundu.

Soyer, Konak Belediye Başkanı Batur'a sonuna kadar güvendiğini, hem yatırımcının hem de kentin menfaatlerini koruyacağına inandığını sözlerine ekledi.

Konak ilçesinde gökdelenin yapılması planlanan alanda yıkım çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA