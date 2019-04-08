İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Göreve Başladı

İzmir'in yeni başkanı, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan sonra 15 yıldır İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yürüten Aziz Kocaoğlu ile devir-teslim töreninde buluştu. Büyük ve coşkulu bir topluluğun tanık olduğu törende konuşan Başkan Soyer, "Bu kenti koruyup ileriye taşımak için canla, başla ve aşkla çalışacağım" dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçim yarışının ardından rekor oy alarak seçilen Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini resmen devraldı. İzmir'in yeni başkanı güne İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak başladı. Tarihi M.Ö. 6500 yıl öncesine dayanan, 8500 yıllık bir şehre belediye başkanı olmanın büyükmutluluğunu yaşadığını dile getiren Başkan Tunç Soyer, "İzmir'in 35'inci belediye başkanıyım. Gerçekten çok büyük bir gurur. Bugün aynı zamanda İzmir'in efsane belediye başkanlarından rahmetli Ahmet Piriştina'nın doğum günü. Bu vesileyle onun efsanesine de sahip çıkacağımızı belirtmek istiyorum. Bugün bu görevi devralıyorum, ama şunu da biliyorum ki bu bir nöb ettir. Bana oy veren, vermeyen herkesin daha büyük onur duyarak yaşaması, bu kenti koruyup ileriye taşımak için canla, başla ve aşkla çalışacağım" dedi.

Eski ve yeni başkanlar bir arada

Başkan Soyer'in ikinci durağı ise önümüzdeki beş yıl boyunca kente yön vereceği İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu. İzmir'in yeni Başkanı, görevi devralacağı Aziz Kocaoğlu ile ilk olarak Başkanlık Makamı'nda buluştu. Buluşmada her iki başkana eşleri Neptün Soyer ve Türkegül Kocaoğlu'nun yanı sıra, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de eşlik etti. Başkan Tunç Soyer burada verdiği mesajda, "Kendimi çok şanslı hissediyorum. 15 yıl İzmir'de büyük bir onurla ve başarı ile belediye başkanlığı yapan başkanımızın ardından bu görevi devralacağım. İzmir asla Aziz Başkan'ı ve yaptıklarını unutmayacak. Kendisinden müsterih olmasını rica ediyorum. Onun bayrağını asla aşağıya indirmeyecek, yukarı çıkarmak için canla başla ça lışacağız."

Mecliste tarihi buluşma

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan devir-teslim törenine ilgi büyüktü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, en uzun süre görev yapan belediye başkanı unvanına sahip Aziz Kocaoğlu'ndan bayrağı devraldı. Törene 31 Mart yerel seçimlerinin ardından seçilen ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve belediye bürokratları da katıldı. Belediye önüne kurulan ekrandan ise Meclis Salonu'na giremeyen yüzlerce İzmirli töreni takip etti.

İzmir'e hizmet duyguların en yücesi

Görevini Tunç Soyer'e devreden Aziz Kocaoğlu sözlerine seçilmiş tüm belediye başkanlarını ve meclis üyelerini tebrik ederek başladı. 15 yıllık görev süresini geride bıraktığını ifade eden Kocaoğlu şöyle devam etti: "Biz CHP'nin mensubuyuz. 1954 yılından beri partimin neferiyim. Nasip oldu, belediye başkanı oldum. 15 yıl İzmir'in sorunları, problemleri ile uğraşmaya çalıştık. 2004 yılındaki İzmir ekonomisi bugünle kıyasladığımızda bizim ne yaptığımız çok daha iyi ortaya çıkacaktır."

15 yılda 17.5 milyar lira yatırım yaptıklarını dile getiren Aziz Kocaoğlu, "Hazine rakamlarına göre 15 yıl içinde merkezi hükümetin İzmir'e yaptığı fiili yatırım ise 15 milyar liradır. 81 vilayet içinde devletin yaptığı yatırımdan daha fazla yatırım yapan bir belediye bilmiyorum" dedi. İstanbul'da yaşanan seçim belirsizliğine de değinen Kocaoğlu, "Bir dolap çevrilmek isteniyor. Buna kimsenin hakkı yok" diye konuştu.

Türkiye'nin hatta dünyanın en güzel kentlerinden birinde yaşadıklarını vurgulayan Kocaoğlu şöyle devam etti: "İzmir'in birçok özelliği var. İzmir'in kadınları her koşulda demokrasiye ve yaşam felsefelerine ve İzmir duruşuna destek oldular, hiçbir zaman taviz vermediler. 'Bana oy ver, sana yatırım yapacağım' diyorlar. Oyla tehdit ederek seçimde başarısız çıktıklarında da İzmir'e gereken yatırımı yapmıyorlar. İzmir, duruşu, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığıyla, 'yapmazsan yapma, ben ilkelerimden yaşam biçimimden taviz veremem' dedi ve demeye devam edecek. İzmir'e hizmet etmek duyguların en yücesi. Ben bu duyguyu 15 yıl yaşadım. Umarım Tunç Başkanımız da bu duyguyu uzun süre yaşar ve başarılı olur."

İzmir gıpta edilen kent olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Meclis'teki konuşmasına işinin bir açıdan kolay bir açıdan ise zor olduğunu söyleyerek başladı. 15 yıl boyunca büyük bir başarıyla,örnek kimliği ile çok başarılı işlere imza atan bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın arkasından bu görevi alacak olmanın gururunu yaşadığını belirten Başkan Tunç Soyer, "Başkan Aziz Kocaoğlu'nunbelediyeye bıraktığı hafızaların verileriyle yola çıkacak olmam, bu işin çok kolay yanı. Büyük bir avantajla, avansla görevime başlıyorum. Bu yüzden kendisine şükranlarımı sunuyorum. Ve tabi ki görevimin zorlukları da var. Birincisi Aziz Başkanınyükselttiği bayrağı aşağı indirmemek gibi bir sorumluluğum v ar. Bunun gereğini yapmak kolay değil" diye konuştu.

Kentin 35. belediye başkanı olmanın gururunu yaşadığını ifade eden Başkan Tunç Soyer, "Bu şehri gerçekten koruyarak geliştirmeye gayret edeceğiz. Öncelikli iki ana hedefimizden biri bu şehrin refahını artırmak olacak. Bu da üretimle olacak. İkinci hedefimiz ise refahın adil bir şekilde paylaşılmasını sağlamak. Bu iki hedefi gerçekleştirmek için canla başla çalışacağız. İzmir tüm Türkiye'de çok daha yakından izlenen, gıpta edilen ve takip edilen, örnek alınan bir kent olacak.Bu umutla ve bu inançla, Aziz Başkanımızın bıraktığı yerden devam edeceğiz. Bu güvene layık olmak, İzmir'de hiç kimsenin başını eğdirmemek, her İzmirlinin bu kentle daha çok gurur duymasını sağlamak için canla, başla, aşkla &cced il;alışacağız" dedi.

Ata'nın huzurunda söz

Devir-teslim töreninin ardından CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'la birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk büstüne çelenk koyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Sizlerin huzurunda Kurtuluş Savaşı'nda emperyalizme karşı kazanılan savaşta bizim için canlarını veren dedelerimize, ninelerimize söz veriyorum. Asla onların yolundan ayrılmayacağım. Türkiye demokrasiden asla ayrılmayacak. İzmir buna öncülük edecek bir şehir olacak. 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı olarak İzmir'den Türkiye'ye çok güçlü bir demokrasi dersi verdik. Hormonik değil organik bir ittifak oluşturduk, tüm sokakları el ele, kol kol a gezdik, birleşe birleşe devam edeceğiz. Türkiye 1 Nisan'dan itibaren değişimi başlattı. Tüm Türkiye bunun yerelden başlatılacağını gördü. Müreffeh ve muasır medeniyetler seviyesine birlikte çıkacağız. Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler… Motorları maviliklere süreceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler