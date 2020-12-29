İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer 1 yılını değerlendirdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Ocak'tan itibaren üç ay ticari işletmelerden katı atık bertaraf bedeli tahsil etmeyeceklerini, esnafın su bedellerinde yüzde 50 indirim uygulayacaklarını bildirdi.

Soyer, görevdeki 1 yılını İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen'in moderatörlüğünü yaptığı çevrimiçi toplantıda değerlendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinde yeni açıklanan asgari ücretin altında alan çalışanın bulunmadığını belirten Soyer, giydirilmiş rakamlarla ortalamanın 4 bin liranın üzerine olduğunu ifade etti.

Esnafın pandemi nedeniyle zor bir dönem geçirdiğini anımsatan Soyer, "Esnafımız, ticari işletmesi olan vatandaşımız için 1 Ocak'tan itibaren katı atık bertaraf bedelini 3 ay boyunca tahsil etmeyeceğiz. İlçe belediyelerimiz de benzer bir uygulamayı yaparlar dilerim. Esnaf arkadaşlarımızın 3 ay boyunca su bedellerinde yüzde 50 indirim yapacağız." dedi.

Soyer daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İnciraltı tarım alanına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilçe belediye başkanının bir araya gelip çalışma yaptıklarını belirten Soyer kendilerinden de istenen görüşü bildirdiklerini, bakanlıktan bir dönüş beklediklerini, sağlık turizmi ağırlıklı olarak tarımı koruyarak bölgenin doğal yapısına sahip çıkarak sorunu çözüme kavuşturmayı istediklerini söyledi.

Depreme dayanıklı binalar için Dünya Bankası ile görüşme

Kentsel dönüşümü öncelikli mesele olarak gördüklerini dile getiren Soyer, "Ege Mahallesinde uzun yıllardır bekleyen dönüşümü başlattık. Bin konutluk dönüşüm başladı. Örnekköy'de de yer tespiti yaptık ve çalışmalar başladı. Örnekköy üçüncü ve dördüncü etaplarıyla bin konut ve 50 işyeri ile ilgili kentsel dönüşüm sözleşmesini yaptık. İzmir'deki tüm yapıları inceleyeceğimizi söyledik. Bu konuyla ilgili Dünya Bankasıyla görüşüyoruz. İzmir'de depreme dayanıklı, güçlendirilmiş binaların yapılabilmesi için Dünya Bankası'yla yaptığımız görüşmeden olumlu dönüşü bekliyoruz." diye konuştu.

Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesinin iki aydır bina sorunu yaşadığını, buna rağmen 2021 yılı bütçesinde yüzde 42'lik payı yatırımlar için ayırdıklarını belirtti.

Kendisine yönelik eleştiriler

AK Partiler'in kendisini HDP'ye yakın olmakla eleştirdiğine ilişkin bir soru üzerine Soyer, "Herkesin belediye başkanıyım. Hangi siyasal partiye oy verdiğini, hangi siyasal inançta olduğunu kimseye sormadım. İzmir'de yaşayan herkesi kucaklayacak, herkese aynı mesafede duracak belediye başkanlığı yapmaya çalışıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği rotada yürüyerek belediye başkanlığı yapmaya çalışıyorum." dedi.

Soyer, kendisine yönelik eleştirilerle ilgili de "Baktığınızda incir çekirdeğini doldurmayacak eleştiriler. Performans ve icraat üzerinden yapılan eleştiriler değil kişiselleşmiş ve bel altı seviyesinde yapılacak tartışmalar. Üzüyor. Etten kemikteniz ama sebebini anlayınca üzüntü hafifliyor. Siyasetin sığ seviyelerinden gelen saldırılar olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yeni bina için araştırmalarımız devam ediyor"

İzmir Büyükşehir Belediye binasının akıbetine yönelik ise Soyer, "Güçlendirme yapılsaydı bu binanın maliyeti ne olacaktı, yeni bir bina yapmanın maliyeti ne olacak araştırması yapacağız. İki maliyeti karşılaştıracağız. Yeni bina için de araştırmalarımız devam ediyor." dedi.

Soyer Sayıştay raporlarında Hilton Oteli'nin zararına ilişkin ise şunları söyledi:

"Sayıştay raporu tespit var ancak burada şu kadar yıllık ortaya çıkan zarar konusunda belki de önce o sözleşmeyi yapan iradeyi ortaya koymak lazım. Yapılan sözleşmenin kamuyu ne kadar koruyup korumadığına bakmak lazım. Eğer Hilton konusunda bir sorumlu aranıyorsa buradan başlayıp tespit yapmak lazım. Hilton Oteli büyük hissedarlarıyla mutabık kalarak deprem sürecinde de odaları kullanma hakkını kullanarak uyumlu bir çalışma sürdürüyoruz. Diliyorum ki bu çalışma sonrasında bina, yine beş yıldızlı bir otele kavuşarak bu anlamda hizmet etmeye devam edecek."

Soyer trafik sorununa ilişkin ise 2021 yılının en çok ulaşım yatırımlarının yapıldığı yıl olarak planlandığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer