İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Hdp Kontenjanından Koydular"

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Millet İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın HDP kontenjanından olduğunu savundu.

Tire Öğretmen Evin'de düzenlenen "Ülkücüler Buluşuyor" proğramında konuşan Şahin, Cumhur İttifakı'nın Tire Belediye Başkanı Mustafa Selman İçelli'ye destek istedi.

Küresel emperyalizm ve yerli işbirlikçilerinin 15 Temmuz'da ülkemize saldırdığını anlatan Şahin,"Kendi uçaklarımızla askerlerimizle insanımızı öldürdüler. Meclisimizi bombaladılar. Yunan'ın 100 yıl önce gelip de yapmak istediğini yaptılar. Bu saldırılar bizi her zamanki gibi 100 yıl önceki gibi 15 Temmuz'daki saldırı bizi kendimize getirdi." diye konuştu.

Şahin, liderleri Devlet Bahçeli ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nı kurduğunu, ittifakın şimdiye kadar aç sınavdan başarıyla çıktığını vurguladı.

Şahin, şunları kaydetti:

"Karşımızda zillet ittifakı diye bir ittifak oluştu. Bu ittifakta İstanbul ve birçok yer CHP'ye düştü. HDP'ye de İzmir düştü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanını HDP kontenjanından koydular, farkında mısınız arkadaşlar? CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkana Adayı Tunç Soyer. Bunun babasını anlatmama gerek var mı size? 1980 senesinde bizim liderimiz Alparslan Türkeş ve yanındaki 220 ağabeyimize idam kararı vermiş, 9 ağabeyimizi idam ettirmiş biri. Suç babadan oğula geçer mi, geçmez. Babanın suçuyla evlat yargılanmaz ama bu oğul diyor ki, 'babam çok şerefli bir Türk subayıydı, yaptıklarının arkasındayım.' Yaptıkları ne? Bizim ağabeylerimize işkence yapıyordu, işkenceci bir savcıydı. Buna mı vereceğiz oyumuzu yoksa başka birine mi? Şimdi biz buna mı çalışacağız başka bir yere mi?"

31 Mart seçimlerine 20 gün kaldığını hatırlatan Şahin, "Allah rızası için sizi her gün 2 saat daha az uyumaya bunları bilmeyenlere ifade etmeye çağırıyorum. Tire'ye İçelli'yi, İzmir'de ise Zeybekci'yi belediye başkanı yapalım, bunları buraya getirmeyelim arkadaşlar. Vebal altındayız. Allah rızası için. Yoksa çocuklarımız çok üzülecek. Çoluğumuza, çocuğumuza düzgün bir memleket bırakmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA