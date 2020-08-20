İZMİR Boşandığı eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Boşandığı eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktıİZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Fatih Pirepol'un (43), 5 yıl önce boşandığı eski eşi Özben Ö.'nün (39) evine giderek, hakaret edip, ölüm tehdidinde bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı.

Boşandığı eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Fatih Pirepol'un (43), 5 yıl önce boşandığı eski eşi Özben Ö.'nün (39) evine giderek, hakaret edip, ölüm tehdidinde bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, gözaltına alınıp sevk edildiği adliyede tutuklanan Pirepol'un, "Seni lime lime doğrayacağım. Senin yüzünden uyuşturucu bağımlısı oldum" diyerek küfürler savurduğu görülüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Bayraklı ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Pirepol, 5 yıl önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Özben Ö.'yü takip ederek evine gitti. Tehdit savurup, eve zarar veren Pirepol, hakaret ettiği sırada yanında getirdiği bıçağı çıkartıp, 14 yıl evli kaldığı Özben Ö.'yü öldürmekle tehdit etti. Çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bayraklı Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Pirepol'ü etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Pirepol, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisteki, işlemlerinin ardından 'silahla tehdit' suçundan adliyeye sevk edilen Pirepol, tutuklandı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Bir mahalle sakini tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, Fatih Pirepol'un küfürler savurup defalarca Özben Ö.'yü tehdit ettiği, birinci kattaki evin perdelerini söktüğü ve "Seni lime lime doğrayacağım. Senin yüzünden uyuşturucu bağımlısı oldum" diye bağırıp, tehdit etmesi yer aldı. Ayrıca, Özben Ö.'nün evindeki yırtık perdeler ile kırılan cam da görüntülendi.

Kaynak: DHA