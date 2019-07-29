İZMİR Bakan Pakdemirli, ihracatçılarla bir araya geldi

Bakan Pakdemirli, ihracatçılarla bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sabah saatlerinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nü ziyaret ettikten sonra Demokrasi Üniversitesi'ne gitti. Pakdemirli, ardından Ege İhracatçı Birlikleri'nde Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyeleri ile toplantı yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün sabah saatlerinde geldiği İzmir'de, önce Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nü ziyaret etti. Ardından Demokrasi Üniversitesi'ne giden Bakan Bekir Pakdemirli'yi burada Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper ve üniversitede görevli öğretim üyeleri ile çalışanlar karşıladı. Rektörlük binası girişinde bekleyenlerin tek tek elini sıkan Pakdemirli, daha sonra Prof. Dr. Tunçsiper ile bir süre basına kapalı görüşme yaptı. Ardından Ege İhracatçı Birlikleri'ne (EİB) geçen Pakdemirli, 1 Eylül'de yeni ihracat sezonu başlayacak olan çekirdeksiz kuru üzümün katma değerli ihracatı için Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyeleri ile düzenlenen toplantıya katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından Pakdemirli, buradan ayrıldı.

Kaynak: DHA