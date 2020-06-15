İZMİR Bakan Ersoy, o projenin gelirinin büyük kısmının İzmir'e aktarılacağını söyledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İZMİR Bakan Ersoy, o projenin gelirinin büyük kısmının İzmir'e aktarılacağını söyledi

Bakan Ersoy, o projenin gelirinin büyük kısmının İzmir'e aktarılacağını söylediİZMİR'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege Turizm Merkezi- Çeşme Projesi'nden elde edilen gelirin büyük bir kısmının Kemeraltı ve Agora'ya aktarılacağını açıkladı.

15.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:04

Bakan Ersoy, o projenin gelirinin büyük kısmının İzmir'e aktarılacağını söyledi

İZMİR'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege Turizm Merkezi- Çeşme Projesi'nden elde edilen gelirin büyük bir kısmının Kemeraltı ve Agora'ya aktarılacağını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege Turizm Merkezi Yeni Çeşme Projesi başta olmak üzere birçok konu için İzmir'e geldi. Bakan Ersoy, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı gezdi ardından Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş.'yi (TARKEM) ziyaret etti. Agora Örenyeri'ni de gezen Bakan Ersoy'a; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, TARKEM yönetimi ve turizmciler eşlik etti. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in ev sahipliğinde yapılan toplantılarda Bakan Ersoy, Başkan Soyer ve Başkan Oran ile görüştü. Gazetecilere açıklamalarda bulanan Bakan Ersoy, UNESCO Dünya Mirası'nın geçici listesine alınan Kemeraltı ve Agora bölgesinin kalıcı listeye girmesi için el birliği ile çalışacaklarını söyleyerek, "TARKEM'i UNESCO Dünya Miras listesinde Bakanlığın resmi temsilcisi olarak atadık. Kemeraltı ve Agora'nın kalıcı miras listesine girmesine Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de TARKEM ile başaracağız" dedi.

Ege Turizm Merkezleri Çeşme Etabı hazırlık toplantıları için düzenli olarak İzmir'e ve Çeşme'ye geldiklerini ifade eden Bakan Ersoy, projenin sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya örnek olmasını istediklerini belirtip, "Başta Ticaret Odamıza ve ilgili belediyelerimize birçok STK'mıza projeyi desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Biz çok iyi niyetli bir şekilde bu projeye başladık. Türkiye'nin en şeffaf, en çevre duyarlı, koruma kullanma dengesi yüksek proje halinde sadece Türkiye'ye değil dünyaya örnek olmasını istiyoruz. Bu bağlamda odalarla da yakın ilişki içindeyiz. Geniş katılımlı bir komisyon oluşturduk. İnşallah bundan sonra daha da hızlı ilerleyeceğiz. Çeşme Projesi'nden elde edilecek gelirin büyük bir kısmını Çeşme projesinin alt yapısında sonra da Ege Bölgesi'nin alt yapısında kullanacağız ki İzmir öncelikli. Bu bağlamda da Kemeraltı ve Agora'yı gözlemlemek istedik. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ilk etapta buraya destek vereceğiz. Bu projelerde elde ettiğimiz gelirin bir kısmı buraya aktarılacak" dedi.

"TARKEM'İ BAKANLIĞIN RESMİ TEMSİLCİSİ OLARAK ATADIK"

Kemeraltı ve Agora bölgesinin UNESCO'da kalıcı listeye girmesi için el birliği ile çalıştıklarını vurgulayan Bakan Ersoy, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kemeraltı'nın istenilen seviyeye gelmesi için gönüllülük esasıyla kurulmuş olan TARKEM'i de UNESCO Dünya Mirası'nın listesinde Bakanlığın resmi temsilcisi olarak atadık. Hızlı bir şekilde eksiklikleri tamamlayarak, dosyasını tamamlayarak yakın bir gelecekte Kemeraltı ve Agora'nın kalıcı miras listesine girmesine Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de TARKEM ile başaracağız. İzmir Ticaret Odası'na da çok teşekkür ederim. İzmir ile ilgili projelere tarafsız bir şekilde yaklaşarak bize her türlü desteği veriyorlar. El birliği ile şeffaf ve iyi niyetli yaklaşıldığında çok hızlı sonuç alabiliyor" dedi.

İZMİR Bakan Ersoy, o projenin gelirinin büyük kısmının İzmir'e aktarılacağını söyledi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti Haber
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada! Haber
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Haber
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne geçti
Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne geçti
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi
Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi
Bahçeli'den HDP'nin yürüyüş kararına sert tepki: HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok açıktır
Bahçeli'den HDP'nin yürüyüş kararına sert tepki: HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok...
Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı
Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor
Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti
Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, 'Bu eve nasıl gireyim?' diye ağladı
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, "Bu eve nasıl gireyim?" diye ağladı
Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi
Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Sokak ortasında başını taşla ezip öldürdü! Kan donduran olayı kamera anbean kaydetti
Sokak ortasında başını taşla ezip öldürdü! Kan donduran olayı kamera anbean kaydetti
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Murat Kurum Donald Trump Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Ezgi Eyüboğlu Oğulcan Engin
Spor Ali Koç Tamer Tuna Gökhan Gönül Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: İZMİR Bakan Ersoy, o projenin gelirinin büyük kısmının İzmir'e aktarılacağını söyledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 17:05:18. #1.14#
title