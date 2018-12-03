İzmir Atatürk Rekreasyon Alanı ve İçindeki Kafeteryayı Engelliler İşletecek

İzmir'in Kiraz ilçesinde belediye'ye ait 300 metrekarelik Atatürk Rekreasyon Alanı ve içindeki 'Umut Evi' isimli kafeteryanın işletmesi Kiraz Zihinsel ve Bedensel Engelsiz Umutlar Derneği'ne verildi.

3 Aralık Dünya Engeliler Günü Kiraz'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kiraz Kaymakamlığı, Kiraz Belediyesi, Kiraz Zihinsel ve Bedensel Engelsiz Umutlar Derneği öncülüğünde düzenlenen etkinliğe Ödemiş Engelsiz Yaşam Derneği de destek verdi. Kaymakamlık binası önünde toplanan engelliler, Kiraz Lisesi ve Ortaokulu öğrencileri ile 'Yaşasın kromozom kardeşliği', 'Sınıf arkadaşım olur musun?', 'Her insan bir engelli adayıdır', 'Engelli olmak öğrenme ve üretmeye engel değildir' yazılı dövizler taşıyıp, sloganlar atarak yürüdü. Çevredeki binaların pencere ve balkonlarındakiler ile dükkanlarının önünde oturan esnaf da alkışlarla, korteje destek verdi. Yürüyüş Atatürk Rekreasyon Alanı'nda son buldu. Kiraz Zihinsel ve Bedensel Engelsiz Umutlar Derneği Başkanı Atiye Okka, burada yaptığı konuşmada, "'Bir toplumun medeniyet seviyesi, engellilere verdiği değer ile ölçülür' sözünün bir örneğini bugün burada hep birlikte görüyoruz. Ne mutlu bizlere. Kiraz'da bir adım atıldı ve bu adım bizler için çok önemli çok değerli" dedi.

"Türkiye'de sağlık, eğitim, ulaşım başta olmak üzere yaşamın bütün alanlarında engellilere yeterli duyarlılığımız maalesef yok" diyen Okka, şunları söyledi:

"İlköğretimden başlamak üzere engellilere yönelik mutlak bir Toplumsal Eğitim Seti ile davranış, yaklaşım biçimini de kapsayan eğitimler verilmesi şart. Dünyanın birçok ülkesinde bulunan okullarda engellilik, ayrı ve özel bir eğitim kategorisi olarak değerlendirilmektedir. Doğuştan ya da sonradan engelli olmuş, yaşamın birçok aktivite alanında kopmak zorunda kalmış engelli vatandaşlarımıza acımak üzülmek ve yerine onların hayatın, üretimin, eğitimin, bilimin kopmaz bir parçası haline getirmek zorundayız."

AK Partili Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar da engeliler için ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak da "Devletimiz son 15 yıldır. Engellilerimizin özellikle maddi acıdan ihtiyaçlarının giderilmesi yönünden çok büyük ciddi atılımlar yaptı. Bende engelli bir ailede yetişmiş bir birey olarak, bu durumun özellikle sosyal ihtiyaçların ne kadar önemli olduğunu bu ailelerimiz ve çocuklarımız açısından bir zat yaşayan biri olarak tecrübe etmiş biriyim" diye konuştu. Bedensel engelli Fatih Dereli de "Üzülmesin hiçkimse. Bir engelli hayata küsmemeli. Aksine hayata sıkıca bağlanmalıdır" dedi. Konuşmaların ardından belediye'ye ait 300 metrekarelik Atatürk Rekreasyon Alanı ve içindeki 'Umut Evi' isimli kafeteryanın işletmesi, Kiraz Zihinsel ve Bedensel Engelsiz Umutlar Derneği'ne verildi.

Etkinlik, katılımcılara tavuklu pilav ikramıyla sona erdi.