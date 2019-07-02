İzmir - Aliağa Limanı'ndaki gemide patlama: 1 ölü, 16 yaralı

Aliağa Petkim Rafinerisinde meydana gelen olayla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Marsilya'nın Lavera limanından hareket eden İtalyan bandralı 'Syn Zanıa' isimli LPG gemisinin propan (plastik hammaddesi) yüklemek üzere saat 20.00 sıralarında Aliağa limanına geldiği öğrenildi. Petkim 5 nolu Limanda proplan yükleme yapılırken saat 23.30 sıralarında önce gemide patlama ve ardından yangın çıktı. Olayda 15 İtalyan ve 1 Romanya vatandaşı ile 1 Türk yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 İtalyan gemici hayatını kaybederken, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Gemi yangını ise karadan ve denizden sürdürülen müdahale ile söndürüldü.

KAYMAKAM YARALILARI ZİYARET ETTİ

Syn Zanıa isimli LPG gemisindeki yangının söndürülmesinin ardından Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, yaralıların tedavi gördüğü Aliağa Devlet Hastanesi'ne geldi. Yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Kaymakan Günay, durumları hakkında da doktorlardan bilgi aldı. Hastane çıkısında basın mensuplarına açıklamada bulunan Erhan Günay, şunları söyledi

Bu akşam saat 23.30 sıralarında Petkim 5 nolu Limanda proplan yüklemeye gelen İtalyan bandralı gemide patlama meydana geldi. Gemide 15 İtalyan ve 1 Romanya uyruklu personel vardı. Elimizdeki son bilgiye göre 1 İtalyan gemici hayatını kaybetti. 15 kişi yaralı durumda. 1 de Petkim çalışanımız var. Ancak yaralıların sağlık durumları iyi .Onları ziyaret ettik, ayakta tedavi görüyorlar. Olay ise proplan yüklemeye gelen gemide, yükleme esnasında meydana geliyor. Ancak olayın neden kaynaklandığı incelemeler sonrasında ortaya çıkacak. Şu an için elimizde yangının neden çıktığına dahil kesin bilgi yok. Sadece yükleme sırasında olduğunu biliyoruz. Önce patlama oluyor ardından yangın çıkıyor. Akabinde de yangın karadan ve denizden müdahale ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında hayatını kaybeden yabancı uyruklu gemici ile ilgili Cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA