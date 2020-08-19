İZMİR AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den 'imar planı' değişikliği eleştirisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İZMİR AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den 'imar planı' değişikliği eleştirisi

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den 'imar planı' değişikliği eleştirisiAK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Karşıyaka ilçesindeki Atakent Mahallesi'nde bulunan sosyal tesis ve açık spor tesisi alanının imar planın İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP ve İYİ Parti oyları ile özel...

19.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:39

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den 'imar planı' değişikliği eleştirisi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Karşıyaka ilçesindeki Atakent Mahallesi'nde bulunan sosyal tesis ve açık spor tesisi alanının imar planın İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP ve İYİ Parti oyları ile özel okul alanı olarak değiştirilmesini eleştirdi. Sürekli, Eğer bir yerde spor alanı veya sosyal tesisi değiştiriyorsanız, hizmet etki alanında, yürüme mesafesinde bir yer ayıracaksınız. Bu lokasyonda ayrı bir spor alanının ayrılması gerekirken, açıkça bir ihlal ve hukuka aykırılık yapıldı. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak dava açacağız diye konuştu.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Atakent Mahallesi'nde 9 dönümlük arazide bulunan sosyal tesis ve açık spor tesisi alanı, İzmir Büyükşehir Meclisi'nde CHP ve İYİ Parti oyları ile özel okul alanı olarak değiştirildi. İmar planı değişikliğine karşı çıkan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, sosyal tesisin bulunduğu arazide basın açıklaması düzenledi.

Burada konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Üyesi AK Partili Özgür Hızal, Geçen ay ve önceki ay yapılan Belediye Meclisi toplantılarında Atakent'teki bu alanla ilgili bir tartışma çıkmıştı. İmar planlarında burası açık spor alanıdır. Ama yaklaşık 5 yıldır değiştirilmeye çalıştıkları imar planı ile özel eğitim alanı yapmak istedikleri bir yerdir. Cumhur İttifakı Grubu olarak, bu alanın plan revizyonu konusunda itirazlarımız oldu. Ama CHP ve İYİ Parti oylarıyla bu alanın özel eğitim alanı olarak değiştirilmesi konusunda bir karar çıktı. Özellikle CHP belediyeciliğinin samimiyetinin test edildiği bir alan burası. Bu arazi bugün yapılan değişiklik ile özel eğitim alanına dönüştürüldü, hem değeri arttı hem de vatandaşın rahatlıkla girebileceği bir alan olmaktan çıktı dedi.

'DAVA AÇACAĞIZ'

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, söz konusu alanın Emlak Konut'un ilk projelerinden biri olduğuna dikkati çekip, Burada çok güzel bir şehirleşme yapıldı. Burası da spor alanı, sosyal tesis alanı olarak ayrıldı. Uzun yıllar da böyle hizmet verdi. 11000'lik uygulama imar planlarında burası spor alanı, sosyal tesis olarak gözüküyor. Burayı 2014 yılında bir özel okul aldı. Sayın Kocaoğlu döneminde, Karşıyaka Belediye Başkanı olarak Hüseyin Mutlu Akpınar'ın görev aldığı dönemde. Müracaatlar yapıldı. Sosyal tesis alanından özel eğitim alanına dönüştürülmesi yönünde plan tadilatları getirildi. O dönemdeki yönetim tarafından kabul edilmedi. Daha sonra Karşıyaka revizyon planında 15000'lik, sosyal tesis alanı olarak 7 ay önce belirlendi. Geçtiğimiz günlerde CHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla, Cumhur İttifakı'nın ret oylarına karşı bu plan geçti. Bu planın geçmesinin hiçbir hukuki gerekçesi ve haklı nedeni yok. Mekansal planlar yönetmeliği 26'ncı maddesine aykırı. Eğer bir yerde spor alanı veya sosyal tesisi değiştiriyorsanız, hizmet etki alanında, yürüme mesafesinde bir yer ayıracaksınız. Bu lokasyonda ayrı bir spor alanının ayrılması gerekirken, açıkça bir ihlal ve hukuka aykırılık yapıldı. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak dava açacağız diye konuştu.

'ÖNCEKİ DÖNEM YAPILMAYAN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ NEDEN BU DÖNEMDE KABUL EDİLDİ'

İzmir'deki mimar ve plancılar odalarını göreve davet ettiğini söyleyen Sürekli, İzmir'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı bütün planlara ayrım gözetmeksizin itiraz eden, dava açan odalar nerede Mimarlar Odası, Plancılar Odası, açık bir ihlal varken neredesiniz Aziz Kocaoğlu döneminde yapılmayan bu plan değişikliği, bu dönemde neden yapıldı Bütün bunların cevaplandırılmasını istiyoruz. Kamuoyundaki cevapları takip ediyoruz, 'TOKİ burayı satmasaydı' deniyor. Arkadaşlar, TOKİ Türkiye'nin birçok yerinde bu tip alanları satıyor ve satın alanlar amacına uygun kullanıyor. Karşıyaka'daki EGS İş Merkezi'nin arkasında otopark alanı var. Burası da TOKİ tarafından satıldı ve otopark olarak kullanılıyor. TOKİ'nin sattığı yerlerde bu şekilde imar düzenlemeleri yapılıyor. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ, açık bir şekilde ifade etti. TOKİ'nin sattığı yerlerde hiçbir zaman imar değişikliği yapılmayacağını, mevcut kullanımın dışına çıkılmayacağını söyledi. Hal böyleyken, bu plan değişikliğinde diretmeyi kabul etmiyoruz. Biz hukuki haklarımızı kullanacağız, İzmirlilerin de takdirine sunuyoruz. Neden çelişkili davranıyorsunuz Neden görmezden geliyorsunuz Kamuoyundan bu çifte standardı görmelerini istiyoruz diye konuştu.

İZMİR AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den 'imar planı' değişikliği eleştirisi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı Güncel
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti Dünya
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu 3. Sayfa
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Politika
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı Eğitim
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
18 yaşındaki genç kadına cinsel saldırı iddiasıyla ilgili barodan açıklama: Şüpheli açığa alındı, soruşturmanın takipçisiyiz
18 yaşındaki genç kadına cinsel saldırı iddiasıyla ilgili barodan açıklama: Şüpheli açığa alındı, soruşturmanın takipçisiyiz
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Huzur ortamının sağlanmasıyla Hakkari'nin köylerinde 25 yıl sonra yeniden tarım başladı
Huzur ortamının sağlanmasıyla Hakkari'nin köylerinde 25 yıl sonra yeniden tarım başladı
Alanyaspor'lu Fernandes, Arap ekibi Al Ittihad'a transfer oldu
Alanyaspor'lu Fernandes, Arap ekibi Al Ittihad'a transfer oldu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Papa'dan ülkesi Arjantin'de 'dünyanın ilk trans mahallesi' projesine destek verdi
Papa'dan ülkesi Arjantin'de "dünyanın ilk trans mahallesi" projesine destek verdi
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti: Artık Bingazi'de istenmiyor
Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti: Artık Bingazi'de istenmiyor
ABD'nin en zengin 12 kişisinin serveti pandemi döneminde 1 trilyon doları geçti
ABD'nin en zengin 12 kişisinin serveti pandemi döneminde 1 trilyon doları geçti
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı
Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Muharrem İnce Angela Merkel Aylin Nazlıaka Süleyman Soylu
Magazin Aamir Khan Yeşim Salkım Selami Şahin Burak Özçivit
Spor Metin Oktay Süleyman Seba Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Çocuk Karar Rusya Bursa
Şu an buradasınız: İZMİR AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den 'imar planı' değişikliği eleştirisi - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 13:43:59. #1.14#
title