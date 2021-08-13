İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 3 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 3 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 3 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.
Aslan Burnu açıklarında can salı içerisinde bir grup sığınmacının olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salındaki 3 sığınmacı kurtarıldı.
Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz