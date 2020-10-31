İzmir açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
31.10.2020 18:27 | Son Güncelleme: 31.10.2020 18:37
6.6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı İzmir kez daha sallandı. AFAD verilerine göre; saat 17.42'de merkez üssü Urla ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin İzmir'in Urla ilçesine 27 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.3 OLARAK ÖLÇTÜ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 4.3 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
NE OLMUŞTU?
Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 saniye süren depremde şu ana kadar 35 kişi hayatını kaybetti, 885 kişi yaralandı. 9 binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.