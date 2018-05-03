İzmir-700 Kişiyi Katleden Deaş Teröristi Adliyeye Sevk Edildi

700 kişiyi katleden DEAŞ teröristi adliyeye sevk edildi

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda yakalanan, DEAŞ terör örgütünün komutanlarından olan ve Suriye'deki Şaidat bölgesinde 700 sivilin katledilmesinin sorumluları arasında gösterilen K.E.H.'nin de aralarında bulunduğu Suriyeli 4 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi.

DEAŞ terör örgütünün Suriye'deki komutanlarından olan K.E.H.'nin İzmir'de olduğu bilgisi üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir MİT Bölge Başkanlığı'nın koordinesinde geçen hafta içerisinde operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan K.E.H.'nin, terör örgütünün Suriye'nin Deyrizzor şehri ve çevresinin sözde komutanı olduğu belirtildi. Suriye'deki Şaidat bölgesinde 14 Aralık 2017'de 700 sivilin DEAŞ tarafından katledilmesinin sorumluları arasında gösterilen K.E.H.'nin, ayrıca örgütün sözde lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin en yakın adamı olan ve Bağdadi öldükten sonra halefi olarak gösterilen, örgüt içinde de kafa keserek sözde infaz videoları yayınlanan Saddam Cemal'in akrabası olduğu tespit edildi. K.E.H.'nın ifadelerinden yola çıkan ekipler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de düzenlediği operasyonlardan kaçan DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi oldukları belirlenen M.M., M.E.Z. ve Ö.M.'yi de Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa yapılan operasyonda, Gaziantep'te yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.