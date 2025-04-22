İZMİR 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ | 23 Nisan'da İzmir'de hangi etkinlikler olacak? 23 Nisan etkinlikleri ve ücretsiz konserler!

Çocuklara özel hazırlanan İzmir 23 Nisan etkinlikleri, eğlenceli atölyelerden gösterilere, konserlerden tiyatro performanslarına kadar birçok sürprizle dolu olacak. İzmir 23 Nisan etkinlikleri programı sayesinde, hem çocuklar hem de aileler keyifli bir gün geçirecek. 23 Nisan ücretsiz konserler de bu özel günde İzmir'i müzikle dolduracak. Peki, 23 Nisan'da İzmir'de hangi etkinlikler olacak? 23 Nisan etkinlikleri ve ücretsiz konserler!

23 NİSAN İZMİR ETKİNLİKLERİ

İzmir'deki 23 Nisan kutlamalarının ana adresi Kültürpark olacak. Açık alan etkinlikleri saat 11.00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek. Çocuklar; konserler, tiyatrolar, çocuk zumba gösterisi, danslar, sihirbaz şovları, Ersin Show, Şubadab Çocuk Konseri ve Özlem Menokan ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Orkestrası konserinde eğlenecek.

ÇELENK SUNMA TÖRENİ

Cumhuriyet Meydanı

09.30 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çelenk Sunumu, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

KUTLAMA TÖRENİ

Cumhuriyet Meydanı

10.00 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer YAHŞİ'nin konuşması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf TEKİN'in bayram mesajının okunması

Şiirlerin okunması

Gösteriler

İlkokullar "Parla" Öğrenci Grup gösterileri

İlkokullar "Haydi Türkiye" Öğrenci Grup gösterileri

Ortaokullar Halk Oyunları "Efeler" Öğrenci Grup gösterileri

Ortaokullar Halk Oyunları "Bir Anadolu Masalı" Öğrenci Grup gösterileri Ortaokullar "Kırmızı Beyaz" Flama Öğrenci Grup gösterileri

İlkokul ve Ortaokul "Dalgalan Şanlı Bayrağım' Öğrenci Grup gösterileri

İlgili Haberler