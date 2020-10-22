Kuşadası'ndaki izinsiz dans gecesinde 4 kişi korona virüse yakalandı
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Kuşadası'ndaki izinsiz dans gecesinde 4 kişi korona virüse yakalandı

22.10.2020 22:32 | Son Güncelleme: 22.10.2020 23:05

Kuşadası'ndaki izinsiz dans gecesinde 4 kişi korona virüse yakalandı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde " Latin Müzik Gecesi " adı altında düzenlenen dans partisi adeta korona virüs salgınına meydan okudu.

Kuşadası'ndaki izinsiz dans gecesinde 4 kişi korona virüse yakalandı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde " Latin Müzik Gecesi " adı altında düzenlenen dans partisi adeta korona virüs salgınına meydan okudu. İzin alınmadan yapılan, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının hiçe sayıldığı dans partisinde eğlenen 4 kişinin yapılan korona virüs testinin pozitif olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bir gece kulübünde 9 Ekim tarihinde gerçekleşen " Latin Müzik Gecesi " isimli dans partisinde yaşananlar Türkiye Dans Sporları Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Zeki Uyanık'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamayla ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yaparak uyarılarda bulunan Zeki Uyanık, "Bölgemizdeki Tüm Dans Okullarının ve Dans Sevenlerin Dikkatine. Üzülerek belirtmek isterim ki yasak olmasına rağmen Kusadası'nda gerçekleştirilen dans gecesine katılan bir kaç arkadasin corona testi pozitif çıkmıştır. Arkadaşlar kendilerini 14 gün karantinaya alınmıştır. Ne yazık ki, organizasyon sahibi bu konu hakkında bir paylaşımda bulunmayıp, konuyu okul sahibi ve antrenörlerden gizleyerek hepimizin hayatını riske atmıştır. Ayrıca organizasyona katılan kişiler arasında okullarda ve dersanelerden çalışan kişilerde bulunmaktadır. Virüse yakalanan arkadaşın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile öğrendik. Sorumluluk sahibi arkadaşımız gecede dans ettiği arkadaşlarını arayarak uyarıda bulunmuş. Kendisine sorumluluğundan dolayı teşekkürler. Bizim girişimlerimiz ile haberi olmayan arkadaşlara da ulaşmaya çalıştık. Testleri pozitif çıkan arkadaşlara acil şifalar diliyorum . Organizasyona katılan diğer arkadaşlarımızın da test yaptırımlarını tavsiye ediyoruz . Tekrardan geçmiş olsun " dedi.

Kuşadası'ndaki izinsiz dans gecesinde 4 kişi korona virüse yakalandı
Kuşadası'ndaki izinsiz dans gecesinde 4 kişi korona virüse yakalandı
Kuşadası'ndaki izinsiz dans gecesinde 4 kişi korona virüse yakalandı
Kuşadası'ndaki izinsiz dans gecesinde 4 kişi korona virüse yakalandı
Kuşadası'ndaki izinsiz dans gecesinde 4 kişi korona virüse yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM KESER

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