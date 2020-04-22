İzinle Manisa'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, korona tedbirleriyle tarlada
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İzinle Manisa'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, korona tedbirleriyle tarlada

MANİSA'da, Türkiye'nin farklı illerinden gelerek çalışmaya başlayan mevsimlik tarım işçileri, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki yasaklardan muaf tutuldukları için mutlu olduklarını söyledi.

22.04.2020 08:20 | Son Güncelleme: 22.04.2020 08:21
İzinle Manisa'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, korona tedbirleriyle tarlada

MANİSA'da, Türkiye'nin farklı illerinden gelerek çalışmaya başlayan mevsimlik tarım işçileri, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki yasaklardan muaf tutuldukları için mutlu olduklarını söyledi. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, mevsimlik tarım işçilerinin şehirlere giriş ve çıkışlarında sağlık taramalarından geçtiklerini belirtip, "Bu yıl İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle mevsimlik tarım işçilerimizin hareketleri kontrollü bir şekilde sağlanıyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koronavirüs nedeniyle şehirlerarası yolculuk kısıtlamasından muaf tuttuğu mevsimlik tarım işçileri, Batı illerine gelmeye başladı. Bu kapsamda tarım alanında Türkiye'de önemli bir yere sahip Manisa'ya gelen tarım işçilerinin de işverenleriyle buluşturma noktasına kadar olan aşamada kontrollü bir şekilde ulaşımları sağlanıyor. Saat 08.00'de tarlaya gelerek, kahvaltılarını burada yaptıktan sonra mesaiye başlayan mevsimlik tarım işçileri, sosyal mesafe kurallarına uyarak 8 saat ter döküyor.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, "İlimizden, çıkış illerine talepler gidiyor. İlimizden yapılan talepler doğrultusunda çıkış illerinde mevsimlik tarım işçilerinin önce ateşleri ölçülüyor. Ardından koronavirüsle ilgili bazı soruların yer aldığı sorular sorulup, cevaplamaları isteniyor. Öksürükleri, nefes darlıkları olup olmadığı, seyahat ettikleri, temas ettiği kişilere kadar kontrolleri yapılıyor. Gerek yolculukları gerekse gidecekleri yerlere ulaştıklarında çeşitli sağlık kontrollerin yapılması devam ediliyor. İlimize geldikleri takdirde bizler onları alarak işverenlerine ulaştırıyoruz. İşverenlere bazı kuralların yazdığı taahhütname imzalatıyoruz. Kaldıkları yerlerde yatak aralarındaki mesafelerden tutun da hijyen ve sağlık şartlarına kadar tüm hususlar işverenlere tebliğ ediliyor. Daha sonra bunların yerine getirilip, getirilmediği ekiplerimiz tarafından kontrol ediliyor" dedi.'EVLİLİK İÇİN PARA BİRİKTİRECEĞİM'Şanlıurfa'dan 2 gün önce Manisa'ya gelen tarım işçilerinden Mehmet Emin Keskin, evlilik hayali olduğunu, bunu gerçekleştirmek için gereken parayı kazanmayı hedeflediğini söyledi. Hedefinin 15 bin lira biriktirmek olduğunu belirten Keskin, "Normal şartlarda günlük 70 lira yevmiye alıyoruz. Ama ben paramı günlük değil de aylık almayı tercih ediyorum. Aylık alıp, gidip bankaya yatıracağım. Burada zaten para harcama gibi bir kaygımız yok. Çünkü para harcanacak bir yer yok. Bu nedenle koronavirüs salgının yaşandığı bu günlerde, gerekli izinleri vererek, çalışma imkanı sağlayan hükümet yetkililerine teşekkür ederim" dedi.Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik tarım işçilerinden Salih Çapan (19) da, "Burada biriktirdiğim parayla bir dükkan açma hayalim var. Hedefim 20 bin lira. Bu parayla memleketim de değil de İzmir'de bir dükkan açmak istiyorum. O alanda da kendimi geliştirmek istiyorum. Burada çalıştığım parayla bu hayalimi gerçekleştireceğimi düşünüyorum. Hayalimin gerçekleşmesinde emeği olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ederim" dedi.GERİDE AİLESİNİ BIRAKTIGaziantep'ten gelen iki çocuk babası mevsimlik tarım işçisi Murat Keskin (30), geride ailesini bıraktığını söyledi. Keskin, "Annem, babam ve eşim de önümüzdeki günlerde nasip olursa çalışmak için gelecekler. Onlar izin için benden sonra başvurdu. O nedenle halen gereken iznin çıkmasını bekliyorlar. İnşallah onların izni de bir an önce çıkar ve buraya yanıma gelirler. Bu hasret biter" diye konuştu.'TARIM İŞÇİLERİ OLMAZSA OLMAZIMIZ'

22 dönümlük tarlada şu an mevsimlik tarım işçilerinin de yardımıyla domates ekiminin gerçekleştirildiğini anlatan evli 3 çocuk babası çiftçi Rıdvan Geçkin (49), "Biz bu kadar büyük bir tarlada aile fertleri olarak bu domates ekimini gerçekleştiremeyiz. Böyle bir gücümüz yok. Mevsimlik tarım işçileri bu nedenle olmazsa olmazımızdır. Onlar çok şükür geldi ve biz de ekime başlayabildik" dedi.


Kaynak: DHA

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