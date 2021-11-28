İzin krizi gündemden düşmüyordu! CHP'nin Mersin mitinginde kullanacağı slogan ortaya çıktı - Haberler
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İzin krizi gündemden düşmüyordu! CHP'nin Mersin mitinginde kullanacağı slogan ortaya çıktı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika
İzin krizi gündemden düşmüyordu! CHP'nin Mersin mitinginde kullanacağı slogan ortaya çıktı

Doların yükselmesinin ardından Mersin Cumhuriyet Meydanı'ndan miting düzenlemek isteyen CHP'ye Valilik'ten izin çıkmamıştı. Önceki gün "Mitingimizi yapacağız" çıkışıyla gündem yaratan Kılıçdaroğlu'nun kullanacağı slogan da ortaya çıktı. Buna göre CHP, Mersin Mitingi'ne "Milletin Sesi Kılıçdaroğlu" sloganıyla çıkacak.

Türkiye'de dolar ve enflasyondaki dalgalanmaların ardından Chp de erken seçim çağrılarını artırdı. Kurdaki tarihi yükselişin ardından CHP de Mersin'de miting kararı aldı. Ancak CHP'nin miting yapmak istediği Cumhuriyet Meydanı'na Valilik'ten izin çıkmamıştı. İzin polemiği bir türlü gündemden düşmeyen mitingin sloganı belli oldu.

"HEMEN SEÇİM, ERKEN SEÇİM"

4 Aralık Cumartesi günü saat 13:30'da Mersin'de eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanında yapılması planlanan etkinliğin sloganı 'Milletin Sesi Kılıçdaroğlu' olarak belirlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programa katılacağı açıklandı. Mitingin tanıtım afişlerinde Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafıyla birlikte 'Hemen seçim', 'Erken seçim' vurguları yapıldı.

REST ÇEKMİŞTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün mitinge ilişkin yaptığı açıklamasında şunları söylemişti: Mitingimizden niye rahatsız oluyorlar, anlamakta zorluk çekiyorum. Demek ki bir kusurları var. Sayın Vali, Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor, başka bir yer göstermiş. Mitingimizi yapacağız. Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek.

İzin krizi gündemden düşmüyordu! CHP'nin Mersin mitinginde kullanacağı slogan ortaya çıktı

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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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