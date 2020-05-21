İzin belgesini alan 65 yaş üstü vatandaşlar İstanbul'dan ayrılmaya başladı İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 65 yaş üstü vatandaşlar ve çay hasadı için Karadeniz'in çeşitli illerine giden yolcular yoğunluk oluşturdu.

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 65 yaş üstü vatandaşlar ve çay hasadı için Karadeniz'in çeşitli illerine giden yolcular yoğunluk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara bir ay dönmemek şartıyla seyahat izni verildi. Bugün saat 09.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden izin belgelerini alan 65 yaş üstü vatandaşların yolculukları başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çay hasadı için seyahat edebilen vatandaşlar ile 65 yaş üstü vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

72 yaşındaki babası Mustafa Öztürk'ü Trabzon'a gönderen Celal Öztürk, "İzin belgesini aldık, Trabzon'a çay toplamaya gidiyor. 72 yaşında babam. Bunalmıştı burada, misafirliğe gelmişti. Şimdi hem çaya gidiyor hem de buradan kurtuluyor. İzni e-Devlet üzerinden kolay aldık" dedi.

Rize'ye giden 71 yaşındaki Miyase Uluşahin ise, "Rize'ye gidiyorum. İzin belgesini aldık. Ben 2 aylığına gelmiştim, kala kala 5'inci aya girdik. 5 aydır buradayım. 71 yaşındayım. Daha gelmem İstanbul'a, ne geleceğim" diye konuştu.

Karadeniz'e sefer düzenleyen firma yetkilisi Eray Eray, "Çay hasadı için ilgili genelge gereği seyahat izni olan yolcularımızı memleketlerine ulaştırmak üzere seferleri organize ettik. Dün başlamış olan izin süreciyle birlikte dün 40 seferimiz mevcuttu, bugün yine 41 seferimizle yolcularımızı memleketlerine uğurluyoruz" şeklinde konuştu.

(Serdar Ünal/İHA)

Kaynak: İHA