İZBAN seferleri, sinyal kablolarının kesilmesi nedeniyle Halkapınar-Aliağa arasında yapılamıyor

ALİAĞA, İZMİR (AA) - İzmir'de sinyal kablolarının kesilerek zarar verilmesi nedeniyle Halkapınar- Aliağa arasında İzban seferlerine ara verildiği bildirildi.

İZBAN'dan yapılan açıklamada, sinyal kablolarının kesilerek zarar verilmesi nedeniyle Halkapınar-Aliağa arasında tüm hat boyunca seferlere ara verildiği, Halkapınar- Tepeköy, Tepeköy-Selçuk hatlarında ise seferlerin devam ettiği belirtildi.