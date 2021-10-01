İZBAN seferleri, sinyal kablolarının kesilmesi nedeniyle Halkapınar-Aliağa arasında yapılamıyor - Haberler
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İZBAN seferleri, sinyal kablolarının kesilmesi nedeniyle Halkapınar-Aliağa arasında yapılamıyor

AA / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel
İZBAN seferleri, sinyal kablolarının kesilmesi nedeniyle Halkapınar-Aliağa arasında yapılamıyor

İzmir'de sinyal kablolarının kesilerek zarar verilmesi nedeniyle Halkapınar-Aliağa arasında İZBAN seferlerine ara verildiği bildirildi.

ALİAĞA, İZMİR (AA) - İzmir'de sinyal kablolarının kesilerek zarar verilmesi nedeniyle Halkapınar- Aliağa arasında İzban seferlerine ara verildiği bildirildi.

İZBAN'dan yapılan açıklamada, sinyal kablolarının kesilerek zarar verilmesi nedeniyle Halkapınar-Aliağa arasında tüm hat boyunca seferlere ara verildiği, Halkapınar- Tepeköy, Tepeköy-Selçuk hatlarında ise seferlerin devam ettiği belirtildi.

AA / Yusuf Soykan Bal - Son Dakika Haberleri
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Haber: İZBAN seferleri, sinyal kablolarının kesilmesi nedeniyle Halkapınar-Aliağa arasında yapılamıyor - Haberler
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