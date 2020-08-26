İyon Denizi nerede? İyon Denizi adaları neler? İyonya Denizi haritası
İyon Denizi, Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya'nın büyük bölümünün kıyısı olan bir denizdir. Adriyatik Denizi ile kesişir. İyonya, Yanya adlarıyla da bilinen İyon Denizi adaları neler? İyon Denizi'ne kıyısı olan ülkeler haberimizde.
Yunanistan Yarımadası ve Yunanistan'a bağlı birçok şehirin yer aldığı İyon Denizi, Adriyatik Denizi ile Akdeniz Arasndaki bölümde bulunur. İtalya'nın da çeşitli şehirlerinin bu denize kıyısı vardır. İyon Denizi haritası kullanıcılar tarafından araştırılıyor.
İYON DENİZİ NEREDE?
İyonya Denizi ya da İyon Denizi, Yanya Denizi, Adriyatik Denizi ile Akdeniz arasında bulunur. Kuzeyinde İtalya'nın güneyindeki Calabria, Salento, Sicilya, doğusunda Yunanistan Yarımadası ve Yunanistan'a bağlı Korfu, Zakintos, Kefalonya, İthaka, Levkas adaları ile Arnavutluk yer alır.
İYON DENİZİ ADALARI
Büyük çoğunluğu Yunansitan ve İtalya kıyılarında olan denizde yer alan adalar ise Kefalonia, Ithaka ve Paxos ile Anti-Paxos Adaları olarak haritada görünüyor.
ŞEHİRLER
Siraküza,
Katanya
Messina
Taranto
Himara
Ayasaranda
Korfu
Gumeniçe
Parga
Preveze
Astakos
Argostolion
Patra
Pylos
Methone
KÖRFEZ VE BOĞAZLAR
Messina Boğazı
Katanya Körfezi
Taranto Körfezi
Squillace Körfezi
Arta Körfezi
Patras Körfezi
Kyparissia Körfezi
Messinia Körfezi
Lakonia Körfezi