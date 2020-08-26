İyon Denizi nerede? İyon Denizi adaları neler? İyonya Denizi haritası
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İyon Denizi nerede? İyon Denizi adaları neler? İyonya Denizi haritası

İyon Denizi, Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya'nın büyük bölümünün kıyısı olan bir denizdir. Adriyatik Denizi ile kesişir. İyonya, Yanya adlarıyla da bilinen İyon Denizi adaları neler? İyon Denizi'ne kıyısı olan ülkeler haberimizde.

İyon Denizi nerede? İyon Denizi adaları neler? İyonya Denizi haritası
26.08.2020 20:24 | Son Güncelleme: 26.08.2020 20:27

Yunanistan Yarımadası ve Yunanistan'a bağlı birçok şehirin yer aldığı İyon Denizi, Adriyatik Denizi ile Akdeniz Arasndaki bölümde bulunur. İtalya'nın da çeşitli şehirlerinin bu denize kıyısı vardır. İyon Denizi haritası kullanıcılar tarafından araştırılıyor.

İYON DENİZİ NEREDE?

İyonya Denizi ya da İyon Denizi, Yanya Denizi, Adriyatik Denizi ile Akdeniz arasında bulunur. Kuzeyinde İtalya'nın güneyindeki Calabria, Salento, Sicilya, doğusunda Yunanistan Yarımadası ve Yunanistan'a bağlı Korfu, Zakintos, Kefalonya, İthaka, Levkas adaları ile Arnavutluk yer alır.

İYON DENİZİ ADALARI

Büyük çoğunluğu Yunansitan ve İtalya kıyılarında olan denizde yer alan adalar ise Kefalonia, Ithaka ve Paxos ile Anti-Paxos Adaları olarak haritada görünüyor.

İyon Denizi nerede? İyon Denizi adaları neler? İyonya Denizi haritası
İyon Denizi sınırları

ŞEHİRLER

Siraküza,

Katanya

Messina

Taranto

Himara

Ayasaranda

Korfu

Gumeniçe

Parga

Preveze

Astakos

Argostolion

Patra

Pylos

Methone

KÖRFEZ VE BOĞAZLAR

Messina Boğazı

Katanya Körfezi

Taranto Körfezi

Squillace Körfezi

Arta Körfezi

Patras Körfezi

Kyparissia Körfezi

Messinia Körfezi

Lakonia Körfezi

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