"İyilik elçisi" din görevlisi sahurda ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalıyor
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"İyilik elçisi" din görevlisi sahurda ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalıyor

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da din görevlisi Abdullah Sağlam, sahur vaktinde ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalarak hayırseverlerin bağışladığı yardım kolilerini ailelere ulaştırıyor.

Adıyaman'da din görevlisi Abdullah Sağlam, sahur vaktinde ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalarak hayırseverlerin bağışladığı yardım kolilerini ailelere ulaştırıyor.

Bulduk Baba Camisi din görevlisi Abdullah Sağlam, hayırseverlerin bağışladığı gıda, yakacak ve daha birçok yardımı, kentte belirlediği yaklaşık 200 aileye düzenli olarak götürüyor.

Sağlam, ramazanda da emanet edilen gıda kolilerini, sahurda aracına yükleyerek sokak sokak dolaşıp sahiplerine teslim ediyor.

Abdullah Sağlam, AA muhabirine, hayırseverlerin kendilerine verdiği yardımları ellerinden geldiğince ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını söyledi.

Aileleri ihtiyaçlarına göre sıraladıklarını belirten Sağlam, "Hayırseverlerin bize verdiği hangi yardım olursa olsun alıp hemen ailelere dağıtıyoruz. Bu yıl 200 ton kömür dağıtımı yaptık." dedi.

Sağlam, "Camide görevli olduğum için sabah ve öğlen mukabele okuyoruz, 5 vakit namaz kıldırıyorum. Kalan vakitlerde yetim çocuklarımızı alışverişe götürüyorum. Sahur vaktinde gıda ve sıcak ekmek dağıtımı yapabiliyorum. Aileler bizlere duacı oluyor. Bizim amacımız da zaten onların duasını almak." ifadelerini kullandı.

Ramazan yardımlaşma ayı

İl Müftüsü Mehmet Taşcı ise yardımlaşma ayı ramazanda ihtiyaç sahiplerine destekte bulunulmasının çok güzel bir ibadet olduğunu vurguladı.

Kentteki hayırseverlerin, iş insanlarının, kendilerini arayıp çeşitli yardımlarda bulunmak istediklerini söylediğini anlatan Taşcı, "Bizler de onların yardımlarını kentteki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Din görevlimiz, kendi aracı ve imkanlarıyla, hayırseverlerden aldığı yardımları belirlenen adreslere götürüyor. Yeri geldiği zaman nakit ihtiyacı olan ailelere de nakit desteğinde bulunuyor." diye konuştu.

'İyilik elçisi' din görevlisi sahurda ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalıyor
'İyilik elçisi' din görevlisi sahurda ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalıyor
'İyilik elçisi' din görevlisi sahurda ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalıyor
'İyilik elçisi' din görevlisi sahurda ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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