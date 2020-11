"İyi yaşamak en iyi intikamdır" diyen George Herbert kimdir? George Herbert sözleri nelerdir?

İngiliz şairleri arasında çok tanınan isimlerden biri olan George Herbert, Kırmızı Oda'da "İyi yaşamak en iyi intikamdır" sözleriyle anıldı. Peki, George Herbert kimdir?

GEORGE HERBERT KİMDİR?

George Herbert (d. 13 Nisan 1593, Mont­gomery Şatosu, Galler ' ö. 1 Mart 1633, Bemerton, Wiltshire, İngiltere), dinsel şiir­leriyle tanınan İngiliz şair.

Metafizik şairle­rin en önemlileri arasında yer alan Herbert, dilinin arılığı ve sözcük se?imindeki yetkinliğiyle dikkat çeker. Dindışı konularda şiirler yazan metafizik şair ve Cherbury 1. baronu Edvvard Herbert' ın kardeşidir. Şiire yatkınlığı ve dili kullan­madaki ustalığıyla genç yaşta kendini gös­terdi. 1610'da annesine yeni yıl i?in yazdığı iki sonede, Tanrı aşkının, şiir i?in, kadınlara duyulan aşktan daha uygun bir konu oldu­ğunu dile getirmişti. Evde özel öğretmenlerce yetiştirildikten sonra Westminster Okulu'na, ardından da Cambridge'deki Trinity College'a gitti. 1620'de, 'üniversitedeki en iyi mevki' ola­rak nitelediği hatipliğe se?ildi.

Kendisinden önce bu görevi üstlenen iki kişi, yüksek devlet görevlerine atanmıştı; üstelik Her­bert saray çevreleriyle daha yakın bir ilişki i?indeydi. Üniversite yaşamı boyunca, yal­nızca belirli olaylar nedeniyle yazdığı Yu­nanca ve Latince şiirler yayımladı. Bu arada saraydaki koruyucularından bazıları öldüğü, bazıları da gözden düştüğü i?in 1625'te kilisede görev aldı. 1627'de hatipliği bıraktı; 1630'da resmen din adamı oldu ve Bemer- ton'da pa?azlığa atandı. Bu dönemde, ya­kınlardaki Little Gidding'de dinsel bir top­luluk kuran Nicholas Ferrar ile arkadaş oldu ve kendisini Bemerton'daki cemaatine ve kilisenin onarımına adadı. Bir yandan da şiir yazmayı sürdürüyordu.

Ölüm döşeğindeyken, yayımlaması ya da yok etmesi i?in Ferrar'a gönderdiği elyazmalarının yarısın­dan çoğunu bu dönemde yazdığı sanılmak­tadır. Ferrar bu şiirleri, The Temple: Sacred Poems and Private Ejaculations (Ta?ınak: Dinsel Şiirler ve Özel İç Dökmeler) adıyla 1633'te yayımlamıştır. He?be?t şii?le?ini, 'i?ademi, kendisine hiz­met ede?ek ge?çek özgü?lüğe kavuştuğum Efendimiz İsa'ya teslim etmeden önce, ?u­hum ile Tan?ı a?asında geçen manevi çatışmala?ın ?esmi' ola?ak tanımla?. Sözünü ettiği çatışmala?a, metafizik şai?le?in en ünlüsü ve He?be?t'ın aile dostu John Donne' ın şii?le?inde de ?astlanı?. The Temple, kişisel şii?le?in yanı sı?a, kilise öğ?etisine ilişkin şii?le? de içe?i?; ya?ıtın ilk ve son şii?le?i 'The Chu?ch Po?ch' (Kilise Sundu?­ması) ile 'The Chu?ch Militant' (Kilise Savaşçısı) buna ö?nekti?.

Öbü? şii?le? ise kilise ayinle?iyle ilgilidi?. He?be?t'ın şii?le?inde Donne'ınkile?e en çok benzeyen yön, konuşma ?itimle?inde günlük dilin kullanılmasıdı?. 'The Alta?' (Alta?) ve 'Easte? Wings' (Paskalya ?anat­lan) gibi şii?le?, He?be?t'ın 'şablon' ya?ıda­?ıdı?. 18. yüzyılda Joseph Addison'm 'sahte bi? zekâ'nın ü?ünü ola?ak nitelediği bu şii?le?de, konuyu dizele? bi?imlendi?i?. Öl­çülü şii?de ve şii? sanatının tüm alanla?ında usta olan He?be?t, 20. yüzyıldan önce meta­fizik şai?le?e yöneltilen eleşti?ile?den payını almasına ka?şın, oku?la?dan he? zaman ilgi gö?müştü?. Beme?ton'dayken yazdığı A P?iest to the Temple: O? the Count?y Pa?son, his Cha?ac- te? and Rule of Life (Ta?mağa Bi? Rahip ya da Köy Pa?azının Kişiliği ve Yaşama Ku?a­lı) ölümünden son?a 1652'de yayımlanmış, başka ya?ıtla?ı da Wo?ks (1941, düzeltilmiş basım 1945; Ya?ıtla?) adıyla F. Hutchinson ta?afından de?lenmişti?.

GEORGE HERBERT SÖZLERİ

İyi yaşamak en iyi intikamdır

Denizi öv ama kıyıda dur.

Savaş hırsızlar yaratır, barış da o hırsızları aşar.

Büyük ağaçlar gölge vermekten başka işe yaramazlar.

Talih, kimine anadır, kimine üvey ana.

Yirmi yaşında yakışıklı, otuz yaşında güçlü, kırk yaşında zengin, elli yaşında akıllı olmayan insan hiçbir zaman yakışıklı, güçlü, zengin ve akıllı olamaz.

Adaletin değirmeni yavaş döner, fakat iyi döner

.Bir baba yüz öğretmene bedeldir.

Umutla yaşayan, müzik olmadan da dans eder.

Çıplak ayaklı olmak, ayaksız olmaktan çok daha iyidir.

En iyi ayna, eski bir dosttur.

Aşk, ülkesini kılıçsız idare eden bir kraldır.

Bana bir yalancı göster, sana bir hırsız göstereyim.

Erdem, yaşlanmaz.

Hiç kimse, başka birinin sırtındaki yükün ağırlığını bilemez.

Gece, öğütlerin anasıdır.

İçki içeri girer girmez, akıl da dışarı çıkar.

Tanrının değirmeni ağırdır ama iyi öğütür.

Aşk ve öksürük saklanmaz.

İyi sözlerin çok kıymeti vardır, para ile alınamaz.

Kaptanı usta olmayan gemiye, her rüzgar kötüdür.

Yarınını tehlikeye atabilecek eğlencelerden uzak dur.

Eğer bir örs isen kendini sabit tut, eğer bir çekiç isen zamanında vur.

Gözlerin konuştuğu dil her yerde aynıdır.

Dil sürceceğine ayak sürçsün daha iyi.